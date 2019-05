Fausse alerte au colis piégé dans les Rues basses

Vers 10h30 lundi, la police a fermé la rue de la Confédération, dans les Rues basses, pour précéder à un contrôle. «Un colis suspect dans une entreprise a été signalé à la police ce matin, indique Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise. Les démineurs sont intervenus et ont rapidement levé tout doute». Le danger écarté, la rue qui comprend de nombreux magasins et entreprises a été rouverte à la circulation et aux piétons dès 12h .

Les lignes de transports 2,7,10,12 et 20 ont subi des perturbations, mais les TPG annoncent un «retour progressif à la fréquence normale» depuis midi. (TDG)