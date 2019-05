«Farine, huile et boîtes de thon» pour le Samedi du partage

Quand vous ferez vos courses ce samedi, ils seront là, après les caisses, avec des sacs en papier à l'effigie de Titeuf. Eux, ce sont les 800 bénévoles du Samedi du partage, soit l’événement solidaire qui permet de donner un coup de pouce aux quelque 13’000 personnes vivant dans la précarité à Genève. Concrètement, ils demandent aux clients d’acheter un ou plusieurs produits non périssables. L’intégralité de la récolte est acheminée à la banque alimentaire genevoise, qui la redistribue à plus de 54 associations caritatives du canton.

Ledit Samedi du partage commencera en fait vendredi à 15h dans une quinzaine de grands supermarchés avant de se poursuivre dans quelque 80 magasins dès l’ouverture. Un laps de temps permettant de récolter un maximum de denrées.

«Du riz, de la farine, de l’huile, des boîtes de thon… tous les produits de base pour la cuisine et pour la salle de bain sont importants, soutient Anne Turrettini, présidente du Samedi du partage, quand on lui demande quels sont les produits les plus importants. Souvent, les gens ont le réflexe de donner un paquet de pâtes. C’est bien, mais il faut aussi penser à d’autres aliments.» Sinon, «café moulu, thé, céréales, confiture, sel et sucre, boîtes de conserve, légumes secs mais aussi savon liquide, shampoing, dentifrice, brosses à dents, rasoirs jetables produits de soin pour bébé» sont également bienvenus.

Au fait, les magasins font-ils aussi un geste en cédant des denrées, où ou l’effort de solidarité est-il demandé aux seuls consommateurs? «Certaines enseignes nous donnent un gros coup de main sur le plan logistique, notamment en nous mettant à disposition des camions et des chauffeurs pour acheminer les denrées, apprécie Anne Turrettini. En outre, certaines prennent en charge l’impression des affiches annonçant l’événement. La banque alimentaire genevoise Partage s’occupe aussi quotidiennement de récolter les invendus et les surplus pour limiter le gaspillage au maximum.»

Les bénévoles qui souhaiteraient prêter main forte à la récolte de samedi peuvent toujours s’inscrire au Centre genevois du volontariat.

Lancé il y a vingt-cinq ans par l’Hospice général, le Samedi du partage est passé à deux récoltes par année depuis 2010. En 2018, les deux samedis de l’année ont permis de collecter 308 tonnes de denrées au total. L’année dernière, l’idée a séduit Lausanne, qui a fondé sa propre association, Samedi du partage Vaud.

(TDG)