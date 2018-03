«Fake news», un combat perdu d'avance?

La nouvelle truquée (ou fake news) est perverse. D’abord, parce qu’elle reprend les codes traditionnels du journalisme. Elle se donne les apparences d’une nouvelle ordinaire et avérée, dans l’intention de tromper. Ensuite, parce qu’elle se formule en termes irréfutables, donc se dispense de toute démonstration. Selon le philosophe français Raphaël Enthoven, «comment voulez-vous réfuter ce qui n’est pas démontré?» Un déni ne suffit pas.

«Leur première riposte est de vérifier méthodiquement les faits douteux»

L’Internet n’a pas créé les fausses nouvelles. Il en favorise la fabrication et en facilite surtout la diffusion. Tout internaute s’expose à leur caractère viral. Les médias ne sont pas totalement immunisés non plus. Leurs procédures de contrôle sont parfois négligées.

Leur première riposte est de vérifier méthodiquement les faits douteux. Aussi utile et louable soit-elle, la «désintoxication» est peu propre à renverser les théories ou croyances qui sécrètent les nouvelles truquées. Les crédules font de la résistance. Les médias n’hésitent pas non plus à engager de grands moyens, recourant au journalisme de données. Abondance d’informations, découvertes insoupçonnées, renversement d’idées reçues. Mais aussi masse de chiffres et de graphiques, ordinairement peu digeste pour le public.

Plutôt que de compter sur une contre-attaque médiatique, faudrait-il s’en remettre à une déontologie plus affirmée des principaux acteurs de l’Internet? Sa mise en œuvre est le plus souvent ambiguë: diffuser des nouvelles frelatées et donner par ailleurs aux internautes un mode d’emploi pour les débusquer. Pourquoi s’interdire pourtant d’imaginer une évolution de la régulation interne des géants du Net? Le public s’est peut-être amusé de tant de folles nouvelles et de théories extravagantes. Il pourrait finir un jour par se lasser d’être dupé.

La protection du citoyen contre les bobards, un risque pour la liberté d’expression?

Une éventuelle intervention des pouvoirs publics, elle, rencontre un scepticisme partagé. Le président Macron a lancé l’idée de mitonner une législation applicable pendant les périodes électorales. Une loi est en préparation. La protection du citoyen contre les bobards ne serait-elle pas un risque pour la liberté d’expression? Alors, quel recours contre les nouvelles truquées?

Un spécialiste, Nicolas Kayser-Bril, se tourne du côté des universités: «Seuls (ceux) qui pratiquent la démarche scientifique et qui produisent de la vérité factuelle peuvent lutter contre les fausses nouvelles.» Raphaël Enthoven le rejoint: procéder à un examen critique de la méthode de fabrication des nouvelles truquées.

Mais encore? En Suisse romande, des écoles et collèges inscrivent un apprentissage à leur programme. Des questions élémentaires: cette nouvelle est-elle signée, comment et par qui? Ses informations sont-elles situées et datées? Leurs sources sont-elles mentionnées?

C’est par là qu’il faut commencer. Le combat n’est pas perdu d’avance. (TDG)