Face à l’inertie des gouvernements, les jeunes se mobilisent pour le climat

À la veille de la grève des élèves pour le climat, on s’active dans les écoles et sur les réseaux sociaux. Des listes de slogans circulent sur Facebook et des ateliers banderoles s’improvisent dans les classes de dessin.

Comme dans toute la Suisse, les étudiants et élèves genevois se mobilisent ce vendredi pour le climat. La matinée se passera dans les établissements scolaires, où des activités sont organisées autour de la thématique. Au collège André-Chavanne, par exemple, il y aura des stands de nourriture végétarienne, de confection de banderoles pour la manifestation de l’après-midi ou d’information sur les bons gestes en faveur du climat. Le film Demain Genève sera également projeté. Au Collège Voltaire, les étudiants organisent une conférence-débat avec divers intervenants venus du monde académique et d’ailleurs. Les écoles de culture générale, de commerce et tous les établissements du secondaire supérieur participent à la grève, et des cycles d’orientation ont aussi rejoint le mouvement.

Signes politiques bannis

A 14 h, tout ce monde convergera vers la place De-Neuve pour le cortège qui ralliera la place des Nations en passant par les Rues-Basses, le pont des Bergues, le quai Wilson et l’avenue de France. Des perturbations du trafic sont à prévoir. La manifestation devrait se terminer vers 17 h.

Difficile de dire combien de monde participera au défilé. Sur la page Facebook de l’événement, plus de deux mille personnes se disent intéressées. Un internaute note que beaucoup de ses connaissances ne viendront pas, par peur d’être sanctionnées sur leurs notes. «On se rend compte que l’école à une grande influence sur notre liberté d’expression», écrit cette personne. D’autres désapprouvent la grève: «Je pense que les gens on un peu autre chose a f… que d aller faire une balade entouré de bobo, a mon avis les cours sont beaucoup plus important que ce petit rassemblement» (sic), écrit un élève d’une école de culture générale.

Si le cortège est organisé à l’initiative des jeunes, tout le monde est le bienvenu. En revanche, les étudiants et élèves tiennent à garder la main sur «leur» grève. Les drapeaux et signes de partis politiques et autres organisations sont donc proscrits. Le mouvement se veut en effet totalement non partisan. Le fait que SolidaritéS relaie l’appel à manifester fait déjà craindre à certains une tentative de récupération politique.

Dans les établissements scolaires en tout cas, le mouvement s’est propagé comme une traînée de poudre. En quelques jours, des centaines d’étudiants ont rejoint les groupes créés sur les réseaux sociaux pour organiser la grève, mettant le Département de l’instruction publique (DIP) sous pression. «Nous sommes allés voir la direction pour lui annoncer notre intention de faire la grève, raconte Loïc Cornaglia, 18 ans, étudiant de quatrième année au Collège Voltaire. Elle était un peu choquée car c’était il y a moins de deux semaines, mais on lui a expliqué qu’on manifesterait avec ou sans son accord. Au final, cela s’est bien passé et elle a même mis l’aula à notre disposition pour la conférence-débat.»

40?000 lettres aux parents

Le DIP, qui a rencontré certains des organisateurs mardi, autorise les élèves à manifester l’après-midi, pour autant qu’ils n’aient pas d’épreuve programmée et qu’ils aient une décharge signée de leurs parents — ou par eux-mêmes pour ceux qui sont majeurs — vu que normalement, ils sont sous sa responsabilité légale à ces heures-là. Dans ce but, plus de 40 000 lettres ont été envoyées en urgence aux familles. «Personnellement, je ne signerai pas, prévient Loïc Cornaglia. On dirait que le DIP essaie de nous mettre sous contrôle et de récupérer l’événement. Nous faisons la grève, nous n’avons pas à pointer comme à l’usine!» Une remarque tout à fait dans l’esprit frondeur de cette manifestation.

«Le gouvernement ne va rien faire pour le climat si on ne se bouge pas, lance Luna, 17 ans, membre du comité de grève du Collège André-Chavanne. Or, il est urgent d’agir.» Selon elle, le mouvement va prendre une importance exponentielle. «C’est sûr, il y aura des suites à cette grève.»

