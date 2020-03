Face à l'épidémie, Léman Bleu modifie sa couverture des élections communales

L'épidémie de coronavirus aura également des conséquences sur le dépouillement centralisé des élections communales genevoises, dont le premier tour est agendé au dimanche 15 mars. Le Conseil d'État a ainsi décidé de restreindre l'accès à Uni Mail aux seuls jurés et jurées, soit près de 1700 personnes au total (en rotation). En conséquence, ni le public ni les médias pas plus que les candidats ne seront autorisés à pénétrer dans le bâtiment, là où le traditionnel plateau de télévision de Léman Bleu, et ceux des radios tenaient leurs débats.

Face à cette annonce, la chaîne régionale ne compte pas annuler la tenue des deux débats qu'elle avait prévus, le mardi 10 mars à l'Alhambra et le jour du dépouillement, dimanche 15 mars dans le bâtiment de l'Université de Genève. Son directeur et rédacteur en chef, Laurent Keller confirme que les deux événements seront rapatriés dans les locaux de la rédaction qu'elle partage avec le groupe Actua Point Prod, situé dans le quartier du PAV (Praille Acacias Vernets).

Des débats maintenus

«Nous avions à cœur de maintenir et de faire vivre ce débat démocratique», se réjouit Laurent Keller, qui ne compte pas abandonner les neuf heures de direct que consacrait la télévision aux résultats des votations communales. Outre le traditionnel studio, la chaîne compte installer une tente ouverte sur l'esplanade qui jouxte la rédaction. Cette dernière pourra accueillir des centaines de personnes.

À noter que les autres médias genevois seront les bienvenus s'ils souhaitent participer à l'événement. «Nous avons prévu des espaces privatifs pour la presse, ainsi qu'un studio de radio, pour Radio Lac, par exemple, si elle le souhaite»

Enfin, concernant le débat censé se dérouler à l'Alhambra, le mardi 10 mars, il se tiendra également dans le pôle multimédia de la Praille mais avec beaucoup moins de public. Quelque 500 personnes étaient attendues à la rue de la Rôtisserie, ce sera cinq fois moins dans les locaux de Léman Bleu.

Le grand débat de la Tribune de Genève

Rappelons que notre grand débat du jeudi 5 mars, organisé par la «Tribune de Genève» et le Club suisse de la presse est maintenu. Il sera visible sur notre site, en streaming.

Lire également «Grand débat entre les candidats à la Mairie jeudi»

Et du côté de la Chancellerie...

De son côté, la Chancellerie communiquera les résultats dès 12h45 sur le site ge.ch ainsi que sur son compte Twitter. À préciser également que le dépouillement du second tour des conseillers administratifs, maires et adjoints du 5 avril n’est pas concerné par ces décisions, «dans la mesure où il aura lieu au service des votations et élections de la chancellerie d'État».