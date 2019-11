Fabiola Gianotti effectuera un deuxième mandat à la tête du CERN

C'est un petit événement. Pour la première fois, une personne effectuera un deuxième mandat complet à la tête de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), dont le siège est à Genève.

Lors de sa 195e session qui s'est tenue ce mercredi 6 novembre, le Conseil du CERN a en effet renouvelé sa confiance à l'actuelle directrice générale, Fabiola Gianotti, en poste depuis le 1er janvier 2016. Son second mandat de cinq ans prendra effet au 1er janvier 2021.

«Une immense responsabilité»

Dans un communiqué publié ce jour, la physicienne italienne exprime sa profonde reconnaissance au Conseil du CERN: «C'est un grand privilège et une immense responsabilité. Les années à venir vont être déterminantes pour poser les jalons des futurs projets du CERN», a-t-elle notamment déclaré.

Née en 1960 et titulaire d'un doctorat en physique expérimentale des particules, Fabiola Gianotti a été la première femme nommée à la tête du CERN. Le magazine américain Forbes (États-Unis) l’a fait figurer parmi les «100 femmes les plus influentes» du monde en 2013 et en 2017.

Importants projets à venir

De son côté, Ursula Bassler, présidente du Conseil du CERN, indique qu'avec Fabiola Gianotti à sa tête, «le CERN continuera de profiter d'un leadership et d'une expérience solides, en particulier pour d'importants projets à venir, comme le LHC à haute luminosité, la mise en œuvre de la stratégie européenne pour la physique des particules et la construction du Portail de la science. Durant son premier mandat, elle a dirigé avec brio cette organisation scientifique internationale et diversifiée, et est devenue un modèle, en particulier pour les femmes dans la science.»

23 États membres

Située à cheval sur la frontière franco-genevoise, l'organisation comprend 23 États membres (dont la Suisse), 2 États membres associés en phase préalable à l'adhésion et 6 États membres associés. Les États-Unis, la Fédération de Russie, le Japon, l'Union européenne, l'Unesco et l'institut unifié de recherche nucléaire (JINR) ont actuellement le statut d'observateur.