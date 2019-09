Extinction du canton: où s'installer pour admirer les étoiles?

«Il est grand temps de rallumer les étoiles», disait le poète Apollinaire. La région du Grand Genève s'apprête justement à le faire, ce jeudi soir. 149 communes – 45 genevoises, 79 françaises et 25 vaudoises – n'allumeront pas leur éclairage public, partiellement ou totalement. Le canton de Genève rallumera ses lampadaires à minuit.

Ce non-allumage inédit s'inscrit dans le cadre de l’opération «La nuit est belle!», un projet imaginé par Eric Achkar, président de la Société astronomique de Genève, et Pascal Moeschler, conservateur au Muséum d’histoire naturelle et directeur du Centre des chauves-souris, en collaboration avec la Maison du Salève et le Grand Genève. Il s'agit de la plus importante opération du genre jamais réalisée en Europe.

«J'assiste à l'effacement de la nuit étoilée...»

Le but du projet est de sensibiliser à la problématique de l'éclairage artificiel excessif, déclencher des changements d'habitudes et permettre de redécouvrir le ciel étoilé. En modifiant le cycle jour/nuit, la pollution lumineuse bouleverse les rythmes biologiques de la faune et de la flore, dégrade les habitats naturels, engendre des risques pour la santé humaine et génère des consommations d’énergie superflues.

Lire notre dossier sur la pollution lumineuse à Genève

Pour Eric Achkar, ce projet est un rêve qui se réalise. «Quand j'étais enfant, je pouvais voir les sept étoiles de la Petite Ourse. Aujourd'hui, j'en vois seulement trois. J'assiste à l'effacement du ciel étoilé au fil de ma vie... Mais grâce à ce projet, le ciel va à nouveau se remplir d'étoiles. J'espère que cela déclenchera une émotion positive et fera prendre conscience que la nuit peut être belle.»

Lumières résiduelles

Le canton ne sera toutefois pas plongé dans un noir total; des sources lumineuses résiduelles demeureront, notamment les lampes privées ainsi que des points d'éclairage au Stade de Genève – pour le match Servette-Lugano –, aux alentours de l'aéroport, des prisons, l'entrée des douanes ainsi que les feux de circulation.

La police sera présente avec un dispositif renforcé sur l'ensemble du canton. Elle recommande aux usagers de la route d'adopter une prudence particulière, de porter des vêtements adaptés (clairs ou haute visibilité) et de vérifier l'éclairage des véhicules. De plus, les piétons sont invités à emprunter uniquement les passages piétons éclairés.

Où admirer les étoiles?

De nombreuses communes ont saisi l'occasion pour organiser des rencontres et activités. Voici les lieux qui organisent des observations, à condition que la météo soit bonne, et où l'on pourra voir les premières étoiles après 20h et la voie lactée apparaîtra après 21h. Eric Achkar croise les doigts «mais selon les dernières prévisions, il ne devrait pas pleuvoir et nous devrions avoir des éclaircies».

Anières: la population est invitée à venir dès 19h30 sur le chemin des Champs-Nabez observer le ciel étoilé au télescope avec le club Astropleiades et la Société Astronomique de Genève.

Bernex: Au Signal de Bernex, deuxième plus haut point du canton, chaises longues mises à disposition. Quatre astronomes bénévoles de la Société d’Astronomie de Genève participeront à la soirée et partageront leurs connaissances et leur matériel d’observation.

Carouge: au Stade de la Fontenette, soirée d’observation animée par un astronome bénévole de la Société Astronomique de Genève.

Cartigny: observation avec votre propre matériel dès 19h sur la petite Plaine.

Chêne-Bougeries: animations dans le parc Stagni, dès 19h30 conférence de Eliott Guenat, représentant romand de Dark-Sky Switzerland et toute la soirée jusqu’à minuit observation libre du ciel, avec mise à disposition de chaises longues et de cartes du ciel. Petite collation offerte à 20h.

Choulex: dès 20h30 à la salle polyvalente, verrée offerte par la Commune et observation des étoiles.

Confignon: transats et couvertures sur le parvis de la Mairie. Dès 18h30 des tables seront à disposition pour pique niquer et consulter différentes cartes du ciel avant l’observation. Une spécialiste d’astronomie participera à l’événement.

Dardagny: de 19h30 à 20h30, un exposé sur l’univers sera présenté au foyer de la salle polyvalente. Dès 20h45, observation du ciel dans le champ derrière la voirie en présence d'un astronome.

Grand-Saconnex: observation des étoiles en présence de deux astronomes de la Société vaudoise d’astronomie au parc du Château-Pictet.

Jussy: entre 20h et minuit, observation sur la prairie derrière la salle des fêtes, sur inscription, en présence d'un astronome.

Laconnex: rendez-vous devant l’entrée du moto-cross, deux instruments d’observation seront mis à disposition du public, le club des amateurs d’astronomie de la Vallée Verte et alentours.

Meinier: sortie à la découverte d’un papillon de nuit étonnant, le Sphinx tête de mort, avec deux entomologistes du Muséum d’histoire naturelle. Rendez-vous dès 20h au chemin des Combes.

Perly-Certoux: buffet canadien au parc de Quédan, observation.

Vernier: animation proposée par la Maison de quartier des Avanchets, dès 16h, bricolage et atelier goûter, projection d’un film. Dès 19h, moment convivial autour d’un buffet canadien, avant d’aller admirer les étoiles.

Veyrier: observation des étoiles au Grand-Donzel 20h en présence d'un astronome.

Ville de Genève

Uni Dufour: dès 18h30, l’Observatoire de la Faculté des sciences de l’UNIGE organise une table ronde sur le thème de la pollution lumineuse et de son influence sur la faune, la flore et l’observation des étoiles. Un biologiste, un responsable environnement et un astronome exploreront cette thématique en fonction de leurs domaines d’expertise. Le public pourra ensuite se déplacer sur la Plaine de Plainpalais pour une exploration de la Voie Lactée, commentée en direct par des astronomes de l’Observatoire.

La Treille: à 21h, les Verts organisent un moment convivial sous les étoiles avec l'astronome Bernard Nicolet. Des boissons chaudes seront prévues.

Musée d'histoire des sciences à la Perle du lac: dès 19h30, mise en mouvement du Grand Planétaire d’Adams, une occasion de voir fonctionner ce bijou de mécanique du 18e siècle. Dès 19h45, introduction à l’observation de la nuit par la Société astronomique de Genève. À 20h15, observation sur le parvis du Musée.

Parc des Eaux-Vives: Pro Natura propose de découvrir la nature nocturne. Rendez-vous au grand portail de l’entrée côté lac, sur inscription.

Parc Bertrand: observation du ciel étoilé au télescope avec quelques membres de la Société Astronomique de Genève à l’aide d’instruments astronomiques simples. Des chaises longues et des chaises seront à disposition.

En fonction de la météo, les activités peuvent être annulées. Consultez le site www.lanuitestbelle.org pour plus d'information. Des conférences d'astronomie sont organisée par tous les temps.

Les communes françaises et vaudoises organisent également de nombreuses activités. À noter encore un rendez-vous à l’observatoire astronomique de Sauverny: dès 19h, buffet canadien organisé par la commune, merci d'apporter vos assiettes et couverts. 20h30 début de l’observation astronomique. Ainsi que des balades et activités au Salève.