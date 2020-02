Extinction Rebellion vise des sociétés genevoises

«Nos perturbations visent à susciter des réactions émotionnelles»

À 22 ans, Robin Boardman est le plus jeune des cofondateurs d’Extinction Rebellion. Il revient sur la spectaculaire ascension de ce mouvement de désobéissance civile non violente fondé au Royaume-Uni en 2018.



Combien de personnes travaillent pour Extinction Rebellion au Royaume-Uni?



Difficile à dire, ce chiffre augmente tous les jours! À Londres, nous sommes des centaines. Dans le pays, plusieurs milliers. Certains travaillent à temps plein, d’autres à temps partiel. Notre organisation, décentralisée, fonctionne par cercles et compte des centaines de groupes locaux dans le pays.



Comment expliquez-vous un tel engouement alors que la première action de XR à Londres date d’il y a un peu plus d’un an?



La théorie des mouvements sociaux montre qu’il y a dans l’histoire des «moments de tornade» pendant lesquels les émotions sont très vives autour d’une certaine problématique. Ils peuvent surgir par hasard, comme les mégafeux en Australie. Avec nos actions de désobéissance civile, c’est ce que nous faisons. Ça permet des mobilisations massives.



Vous voulez dire que vous êtes acteurs de cette émotion-là?



Oui, tout à fait. Les gens ne sont pas tout le temps politisés ni engagés socialement. Quand ils le sont (comme lors de la chute du mur de Berlin par exemple), il faut se brancher sur cette énergie collective pour créer le changement social. C’est le but de nos perturbations de l’espace public. Elles visent à créer des réactions émotionnelles autour de l’urgence climatique, pour forcer les gouvernements à agir.



Désobéir, même de manière non violente, c’est prendre le risque de se faire arrêter. Ça vous sert à quoi?



C’est central dans notre tactique. Moi, j’ai déjà été arrêté dix fois. La première fois, dans le fourgon de police, je tremblais de peur car ça ne colle pas du tout avec l’éducation que j’ai reçue. Mais ça fait partie de la notion de sacrifice. Ça montre qu’on met nos paroles en actes et qu’on est prêts à aller au bout. Ces arrestations, mais aussi le respect avec lequel on traite tout le monde, y compris les policiers, motivent d’autres personnes à rejoindre le mouvement.



Vous avez un programme très ambitieux, vous vous êtes donné deux à trois ans pour «changer de système». À ce jour, qu’avez-vous obtenu?



Après notre rébellion du mois d’avril 2019 (ndlr: cinq lieux du centre de Londres ont été bloqués à la circulation, parfois pendant près de deux semaines, par des milliers d’activistes), le parlement britannique a déclaré l’urgence climatique. C’est l’objet de notre première revendication, «dire la vérité», mais c’est au gouvernement que nous l’adressons. Or, celui-ci est complètement dominé par les lobbys. Pour court-circuiter cette influence des entreprises, notamment celles liées au pétrole, nous demandons la tenue d’assemblées de citoyens. C’est l’objet de notre troisième revendication. Les autorités y ont en partie répondu avec la promesse d’assemblées citoyennes mandatées pour atteindre zéro émission de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Mais pour moi, cette échéance est beaucoup trop lointaine et signe la mort d’une grande partie de l’humanité. On avance un peu, mais il reste

encore tellement à faire!



Samuel Socquet



Cet entretien a été réalisé en partenariat avec l’émission «Vacarme» de la RTS.