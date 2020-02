Extinction Rebellion bloque temporairement le parking de Rive

L'action a tourné court, mais elle n'a pas échappé aux habitués du marché de Rive le samedi. Aux alentours de midi, une trentaine d'activistes du groupe Extinction Rebellion ont barré l'accès par la rue du Rhône au parking de Rive. «On a bloqué l'entrée mais on laissait sortir ceux qui y étaient déjà», explique, sur place, un porte-parole du groupe qui entend alerter la population sur le réchauffement climatique.

Face au courroux des maraîchers, qui allaient bientôt devoir replier leurs affaires, les militants ont décidé de mettre un terme à leur action 45 minutes plus tard, après avoir également discuté avec la police. «On a eu quelques réactions assez virulentes de la part des automobilistes», indique le porte-parole.

«Désobéissance civile non-violente»

L'action a été retransmise en direct sur la page Facebook de la branche genevoise d’Extinction Rebellion. «Avec la crise climatique, les parkings ne seront bientôt plus possibles. On pourra utiliser ces espaces énormes pour d'autres choses», y explique notamment un activiste, ciblant la pollution émise par l'industrie automobile. Les militants ont distribué de la soupe et des crêpes aux passants. Ils organisent un «débriefing» cet après-midi au Jardin anglais.

Présent dans plusieurs pays, le groupe se définit comme un mouvement non-violent de désobéissance civile. Parmi ses revendications, il demande au gouvernement de réduire à zéro d'ici à 2025 les émissions de gaz à effet de serre tous secteurs confondus.