Extinction Rebellion bloque des sociétés de trading genevoises

L’action s’intitulait «Secteur privé, on arrive». Lundi, la branche lausannoise du mouvement mondial de désobéissance civile Extinction Rebellion (XR) a bloqué simultanément trois entreprises genevoises actives dans le commerce des matières premières. Cargill, à Lancy-Pont-Rouge, Vitol, à la place des Bergues, et Mercuria, à la rue du Rhône. À Lausanne, le mouvement écologiste a bloqué les locaux de la société de transport international de marchandises Ifchor, à la place Pépinet. Une action coup-de-poing organisée pour la première fois dans deux cantons en même temps. Les actions se sont terminées à Genève et à Lausanne dans le calme en début de journée. En fin d'après-midi, quelques militants ont poursuivi leur action à Vevey devant le siège de Nestlé.

Secteur privé visé

À Genève, dans un tract distribué aux passants, les militants dénoncent les écocides pratiqués par ces entreprises. «Ces sociétés ne se sont pas installées en Suisse par hasard, si elles sont ici, c'est parce qu'elles bénéficient de régimes fiscaux préférentiels (donc inégaux par rapport au reste de la population) et du soutien financier des banques suisses qui, Credit Suisse et UBS en tête, se moquent de la biodiversité et du climat tant que le retour sur investissement est d'ordre monétaire», plaident-ils.

Le groupe interpelle la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga: «La biodiversité est comme la tour Eiffel. Si vous enlevez une vis chaque jour, rien ne se passe, mais un jour, une vis de moins et c'est toute la tour qui s'effondre.»

Scène de crime

Au pied de l'immeuble dans lequel se trouve l'entreprise Vitol, l'une des principales sociétés de trading pétrolier au monde, Dominique Bourg officie comme porte-parole d'un jour pour cette occupation d'Extinction Rebellion. Le philosophe et professeur à l'Université de Lausanne explique: «Notre objectif est de mettre en lumière l'impact climatique en termes de biodiversité de l'activité de ces entreprises. Vitol comme les autres entreprises visées aujourd'hui sont des affreux! En occupant les lieux, nous voulons attirer l'attention de l'opinion publique et, en plus, ils perdent de l'argent, car notre présence les empêche de travailler sereinement et ils brassent chaque jour des millions de francs.»

Sept étages plus haut, une cinquantaine de militants ont occupé les lieux pacifiquement durant près de trois heures. Ils ont chanté, débattu et reproduit une scène de crime, couchés au sol, avec des silhouettes dessinées au scotch au sol.

La menace de la plainte

La police est intervenue rapidement sur les différents sites. La plupart des locaux ont été évacués dans le calme avant 12h et les militants se sont retrouvés au Jardin anglais. Au quai des Bergues, Alexandre a été le premier militant à sortir, à 12h45. «La police nous a laissé deux choix: soit nous étions tous emmenés au poste de police et Vitol portait plainte, soit nous pouvions sortir libres, après avoir été identifiés, mais nous devions effacer toutes les photos prises à l'intérieur des lieux. Nous avons décidé ensemble d'opter pour la seconde option. La police a contrôlé nos appareils photo, nos téléphones portables et nos réseaux sociaux. Mais nous n'avons aucune garantie que l'entreprise tiendra promesse. Elle a trois mois pour éventuellement porter plainte pour violation de domicile.»

Les vidéos live postées sur Facebook et les tweets d'Extinction Rebellion ont été effacés. Aucune des sociétés visées par ces actions n'était joignable lundi après-midi.