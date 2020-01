Expo à l’ONU: visite gratuite pour nos lecteurs

Vous êtes intéressé par la coopération et le dialogue entre les États instaurés il y a cent ans par la Société des Nations (SDN), ainsi que par les hommes et les femmes qui ont compté dans cette grande aventure? Alors l’exposition onusienne, qui célèbre un siècle de multilatéralisme, vous captivera sûrement.

Ce d’autant plus que la visite sera proposée gratuitement en exclusivité aux lecteurs de la «Tribune de Genève», en partenariat avec le Club suisse de la presse.

Intitulée «Cent ans de multilatéralisme», cette exposition offre une belle opportunité de se plonger dans l’histoire de la SDN puis de l’ONU à Genève. Créée en 1919, la SDN est la première organisation internationale visant à développer la coopération entre les nations ainsi qu’à garantir la paix et la sécurité. Son installation à Genève, un an plus tard, marque le développement de la diplomatie multilatérale moderne.

«Le commissaire scientifique fera revivre, commentaires et anecdotes à l’appui, une passionnante tranche d’histoire genevoise et internationale», vante le journaliste et directeur du Club suisse de la presse Pierre Ruetschi, qui a déjà pu apprécier cette exposition.

Avec près de 150 objets exposés, dont certains pour la première fois – traités internationaux, manuscrits signés par des intellectuels et des personnalités politiques ainsi que plusieurs Prix Nobel de la paix – le public pourra explorer l’évolution du système multilatéral depuis la fondation de la SDN jusqu’aux activités onusiennes d’aujourd’hui.

Les participants auront aussi la possibilité de cerner les contours du multilatéralisme et saisir les ruptures et les ponts qui ont marqué son développement au cours des cent dernières années. «L’exposition met également en relief comment Genève est devenue depuis 1920 une plateforme multilatérale incontournable sur la scène internationale», ajoute Pierre Ruetschi.

La visite dure une heure. Le nombre de visiteurs est limité à 25 personnes pour permettre des échanges.