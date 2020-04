Explosion des incivilités à la campagne

Si, en ville, le confinement des humains profite à la faune, qui s’épanouit dans les lieux délaissés par les bipèdes, à la campagne c’est tout le contraire. L’afflux massif de promeneurs en quête d’air libre met la nature sous pression. Et l’agriculture aussi. Les cas d’incivilités ont littéralement explosé dans l’espace rural ces dernières semaines. Tant les gardes de l’environnement que les paysans redoutent le week-end pascal, qui s’annonce chaud et ensoleillé.

Lire aussi notre dossier long format: «Confidences de confinés»

«Samedi et dimanche dernier, il y avait du monde partout à la campagne, raconte Alain Rauss, le chef des gardes de l’environnement. Même en semaine, il y a plus de promeneurs que d’habitude.» Résultat: les places de parking autorisées sont prises d’assaut et les gens finissent par garer leur voiture n’importe où. «Il y en a qui se parquent en bout de champ, sur les prairies, partout, déplore Éric Porchet, agriculteur à Russin. Tout est piétiné!» Si ça continue comme ça, il craint qu’il n’y ait plus rien à faucher en juin pour le fourrage du bétail.

Respecter les prairies

«Les gens pensent que partout où il y a de l’herbe, ils ont le droit de s’installer et d’étaler leur couverture, poursuit-il. Mais les jachères et les prairies sont aussi des cultures, ce ne sont pas des places de pique-nique.» Elles font en effet partie des surfaces de compensation écologiques que les agriculteurs sont obligés de préserver pour avoir droit aux paiements directs de la Confédération. «Il y a des règles précises concernant ces surfaces utiles à la biodiversité, explique Éric Porchet. Même nous, nous ne sommes censés y aller que pour faire les foins.»

Les paysans sont parfois gênés dans leur travail. «Une fois, je n’ai pas pu accéder à ma vigne avec mes machines parce que quelqu’un s’était parqué dans le chemin, s’agace Laurent Désbaillets, viticulteur. Et puis, avec tous les vélos qu’il y a, on a peur quand on manœuvre avec nos engins.»

Déjections humaines

Pour couronner le tout, cette affluence génère une augmentation des déchets sauvages. Canettes de bière, bouteilles vides, mégots de cigarettes ou couches-culottes émaillent les chemins et les champs. «J’ai même retrouvé des déjections humaines dans mes vignes, avec les mouchoirs qui avaient servi de papier-toilette, lâche le vigneron, dégoûté. Nous demandons juste du respect pour nos employés travaillant à pied, les mains dans les déjections. Et un petit bonjour de temps en temps.» Les déchets sauvages sont par ailleurs dangereux pour les animaux, car ils peuvent se retrouver dans le fourrage du bétail et causer des blessures à l’estomac, qui sont parfois mortelles.

Les gardes de l’environnement mesurent toute l’ampleur du problème: en quelques jours, ils ont distribué presque autant d’amendes et d’avertissements que pendant toute l’année dernière. «Manifestement, il s’agit d’une clientèle citadine, qui ne connaît pas les règles à adopter à la campagne, constate Alain Rauss. Mais en général, les gens sont de bonne foi et ils comprennent quand on leur explique.» Hélas, il faut sans cesse revenir à la charge: «Si on demande à des pique-niqueurs d’aller ailleurs, il y en a tout de suite d’autres qui les remplacent, soupire Éric Porchet. Il va falloir s’armer de patience ce week-end…»

Et il y a les récalcitrants: «Certains nous regardent de travers parce qu’on les dérange pendant leur pique-nique», confie Laurent Désbaillets, qui a même eu droit à des gestes déplacés. Pourtant, au début, il était plutôt content de voir arriver du monde. «Je me disais qu’ils allaient peut-être acheter des bouteilles en passant, ce qui aurait un peu compensé le manque à gagner à cause des restaurants fermés et des événements annulés. Mais même pas.»

Pour la faune aussi, cette présence accrue des promeneurs pose problème. Les chiens non tenus en laisse peuvent déranger, voire blesser des animaux sauvages. «Nous recevons beaucoup de messages nous signalant des incidents, remarque Valentina Hemmeler, directrice de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN). Les petits qui viennent de naître ne peuvent pas suivre leur mère si elle s’enfuit, et celle-ci risque de se blesser ou de se faire écraser en traversant la route dans sa fuite.» L’autre jour, dans le secteur de l’aéroport, deux chevreuils ont été aperçus près de l’autoroute.

Les règles à suivre

«Je comprends que les gens aient envie de sortir, même si, en principe, il vaudrait mieux rester chez soi pour éviter la propagation du virus, ajoute Valentina Hemmeler. Mais dans ce cas, il faut rester sur les chemins, tenir son chien en laisse, et ne pique-niquer qu’aux emplacements prévus pour cela.» En outre, il est interdit de faire des feux en forêt, une règle qui prévaut en tout temps, mais surtout en ce moment, où l’absence de pluie depuis plusieurs semaines a obligé l’État à relever le niveau de sécheresse. «Nous faisons appel au civisme de la population pour respecter la nature et le travail des agriculteurs.»