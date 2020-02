Explosion démographique attendue à Troinex

À Troinex, la législature à venir sera cruciale. Cette commune qui compte actuellement 2500 habitants en dénombrera près de 4000 d’ici à une dizaine d’années.

Cette véritable explosion démographique est due à la réalisation de nouveaux logements, et en particulier au plus gros projet immobilier en zone villas jamais construit dans le canton de Genève. Ce nouveau quartier, nommé Parc des Crêts, sera situé le long de la route de Troinex et ne comptera pas moins de 368 logements. Sa construction a débuté la semaine dernière.

L’arrivée de ces futurs habitants est un défi pour cette commune, mais le maire, Guy Lavorel (hors parti), se dit confiant: «Ce développement ne nous inquiète pas, ce qui nous importe c’est de réaliser les infrastructures nécessaires pour pouvoir les accueillir au mieux.» Parmi elles figure la construction de nouvelles classes, la création d’un local pour les jeunes, d’un nouveau centre culturel et la réalisation d’une crèche de 60 places. Deux axes destinés à la mobilité douce verront également le jour afin de relier le nouveau quartier au centre du village.

Car pour le maire et ses deux adjoints, la PDC Béatrice Hirsch et le PLR Marc Truan (tous réélus tacitement, faute de concurrence), le plus gros défi de la législature sera sans conteste celui de la diminution de la circulation automobile. À cette fin, les autorités comptent avant tout sur la mise en place de la ligne de bus 49, qui devrait relier Veyrier à la gare du Léman Express du Bachet-de-Pesay en passant par Troinex. Or, le tracé de cette dernière se heurte à l’opposition de certains habitants qui ont annoncé leur volonté de lancer un référendum.

Du côté du Délibératif, la configuration actuelle pourrait être remise en cause par l’arrivée de deux nouveaux partis: les socialistes, qui n’avaient présenté personne en 2015, et les Vert’libéraux, qui lancent Sabine Latour, une ancienne conseillère municipale Verte qui siège actuellement en indépendante.

Population 2503 habitants.

Sièges à pourvoir 17 sièges au Conseil municipal, l’Exécutif a été élu tacitement.

Dépense/hab. par année 3346 francs.

Budget 2020 9,4 millions.