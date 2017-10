Évacuation massive suite à un feu de parking à Châtelaine

Scène surréaliste, ce dimanche matin, dans les premières lueurs du jour qui pointe timidement son nez. Une cinquantaine de personnes traversent en silence l’avenue de Châtelaine, au carrefour avec la rue Henri-Golay. Leur guide de l’aube est un ambulancier. Il donne de la voix pour diriger son groupe vers un local chauffé. On a réquisitionné la base de départ d’une entreprise privée d’ambulances pour accueillir les gens arrachés à leur sommeil. Tous viennent des immeubles en étoile situés à droite du même carrefour quand on descend vers les Charmilles.

Dix allées sont concernées. Deux d’entre elles ont reçu énormément de fumées. Les autres sont claires, mais les courettes de ventilation ont pris le relais pour relayer jusqu’aux étages supérieurs (les bâtiments concernés en comptent sept et huit) le fort dégagement provenant du parking souterrain. Le feu a pris au premier niveau. Une voiture et quatre scooters sont touchés. Ils brûlent entièrement. La charge thermique est élevée et la visibilité nulle quand les quatre pompiers à l’attaque pénètrent dans les locaux. C’est noir de chez noir. Ils travaillent à l’aveugle, les deux lances à incendie déroulées leur servant de ligne de vie.

Feu sous contrôle

A 7 h 15, moins d’une heure après le début de l’intervention, le feu est sous contrôle, mais l’évacuation a déjà commencé. Au total, le chiffre assez inhabituel de 80 impliqués est communiqué par les secouristes aux affaires. Les nids de blessés vont par trois pour échelonner les priorités dans la prise en charge sanitaire. Quatorze locataires sont contrôlés, une personne est acheminée à l’hôpital. Elle a inhalé beaucoup de fumée.

Les pompiers qui reviennent de cette forge bétonnée sont à leur tour contrôlés. Leur équipement est détrempé; ils ont été douchés jusqu’aux os par la vapeur d’eau. Les moyens engagés sont considérables. Six ambulances sont en attente, une équipe médicale renforcée est à pied d’œuvre avec deux médecins. Les samaritains remplissent leurs fiches de recensement pendant que les pompiers continuent à faire du porte-à-porte pour vérifier chaque logement.

Cela prend du temps. A 10 h, le retour chez soi n’a pas encore commencé. Après avoir été fermée dans les deux sens, l’avenue de Châtelaine est partiellement rouverte sur ordre de l’officier de police pour permettre le passage des bus. Heureusement, la circulation est celle d’un dimanche matin; le trafic est quasi inexistant.

Cause du sinistre inconnue

La police technique et scientifique investit les lieux, les inspecteurs du groupe incendie entament leur enquête de voisinage. «Les causes exactes du sinistre sont pour l’heure inconnues», précise la porte-parole de la police genevoise, Joanna Matta. Elle ajoute: «Les habitants des deux allées les plus touchées, soit une vingtaine de personnes, ont été conduits en navette dans un abri de protection civile.»

Hébergement provisoire, le temps de désenfumer complètement les accès et de s’assurer que l’air que l’on respire ne présente plus aucun danger. La fumée noire et grasse, riche en particules de toutes sortes, a fait énormément de dégâts. En fin de matinée, pompiers et forces de l’ordre sont encore présents en nombre sur place. (TDG)