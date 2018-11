Euphorie et bousculades dans la livraison à domicile

Comment ça marche

Les nouveaux livreurs sont tous des agrégateurs de restaurants qui se cachent derrière une application. Mais ils ont quand même plusieurs visages. Le pionnier en Suisse, Foodarena, laissait en 2007 les restaurants livrer eux-mêmes, un facteur limitant car tout le monde ne livre pas. Un modèle moins prisé désormais.



Le secteur se divise aujourd’hui en deux autres grandes catégories: ceux qui livrent eux-mêmes, comme Smood.ch, et ceux qui collaborent avec des coursiers pour ce faire, Eat.ch notamment.

Les premiers sont confrontés à un défi logistique important, surtout là où le trafic est dense, quitte à travailler avec des mathématiciens. Smood.ch propose aussi une application pour les restaurateurs, qui leur permet de savoir à quel moment le livreur doit arriver et de lancer leurs plats en fonction. Sa flotte de Smart est équipée de plaques chauffantes et de bacs en Sagex qui visent à préserver un maximum de fraîcheur. Elles peuvent livrer une trentaine de clients.



Les seconds confient la livraison à des spécialistes. Et s’exposent à une problématique grandissante à l’ère d’Uber, celle du statut des coursiers, qui n’ont pas d’employeur mais dépendent largement de ces plates-formes.



D’aucuns demandent une commission aux restaurants, d’autres facturent des frais aux consommateurs. Smood.ch a un service après-vente poussé, Takeaway.com un «call center» à Bruxelles. À l’étranger, des groupes ont créé des cuisines sans tables («ghost kitchen») pour gagner en efficacité, notamment en périphérie. Faire livrer n’est pas forcément plus cher que manger sur place, où les clients paient le service.



D’autres start-up innovent. Le Genevois 2yourdoor se rend dans les commerces pour acheter n’importe quels produits – culinaires ou non – commandés via son application. Un autre nouveau venu dans le canton permettra sous peu aux gens de se fournir, en une commande, auprès de plusieurs restaurants. Pour un couple qui n’arrive pas à se décider entre sushis et pizza, c’est idéal. R.ET.