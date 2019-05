Étrange sphère de bois sur la place du Temple

Une majestueuse œuvre de land art a été créée le week-end dernier sur la place du Temple, à Carouge. Il s’agit d’une sphère formée de l’entrecroisement de milliers de rameaux de platane. Elle est entourée d’un cercle conçu dans la même matière. Elle fait face au temple et à la rue Saint-Victor, en plein cœur de la Cité sarde.

L’œuvre, dénommée «Spirit», évoque la symbolique du rond, de la continuité et de la spiritualité. Elle a été conçue en quatre jours sur place, en vue du Printemps carougeois (du 9 au 19 mai), par deux expertes (depuis une vingtaine d’années) du land art: Sophie Gétaz-Jousson et Marie-Hélène Hess-Boson. La première, qui tient un magasin de fleurs à Carouge, est fille de producteurs de fleurs à Vésenaz; la seconde, titulaire d’un brevet fédéral de fleuriste, est designer et formatrice dans l’art floral.

«La Ville de Carouge a entendu parler de nous et de nos expériences, et elle est venue nous chercher afin que nous créions quelque chose, avec pour seule contrainte la thématique de la nature, qui est celle du Printemps carougeois», indique la première. Ce à quoi Sophie Gétaz-Jousson ajoute: «Notre but est de redonner vie à des végétaux morts ou tombés, de façon complètement écologique. Après, avec modestie, nous abandonnons nos œuvres sur place et laissons le processus naturel agir. Nous acceptons la métamorphose de l’œuvre due au temps. Cela fait partie du processus artistique.» Et de fait, «Spirit» survivra au Printemps carougeois puisqu’elle est destinée à rester sur la place du Temple, au moins jusqu’à la fin de l’été. «Les jardiniers de Carouge ont été enthousiasmés par notre projet, explique Sophie Gétaz-Jousson. Notre collaboration s’est avérée excellente. Ils se sont montrés très motivés à garder «Spirit» après le Printemps carougeois.»

Le Service voirie et espaces verts, justement, a mis tout le matériel à disposition. En particulier le matériau de base: les rameaux récoltés durant l’hiver lors des opérations d’élagage des platanes de la Cité sarde. Soit une benne entière, ce qui donne un aperçu de la taille de l’œuvre d’art.

Après avoir créé un squelette en forme de croix, les deux artistes se sont appliquées à entrelacer les différents branchages de façon à ce qu’ils soient autobloquants. «Nous n’avons utilisé qu’un peu de ficelle naturelle pour faire tenir la structure au début. Au fur et à mesure de la construction, les rameaux tenaient de mieux en mieux ensemble, explique Marie-Hélène Hess-Boson. Après, nous avons découpé au sécateur ce qui dépassait, en visant une forme de sphère, ce qui n’était pas évident, vu la taille.»

L’objet d’art inspire également de nombreux commentaires. «Les passants sont très positifs, ils ont beaucoup d’imagination. On nous a même demandé si c’était prévu pour le 1er Août», s’amuse Marie-Hélène Hess-Boson.