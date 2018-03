Esther Alder: «50 sans-abri seraient hébergés à l’année»

«On ne peut plus continuer cet accueil thermomètre», lâche Esther Alder. Selon la conseillère administrative de la Ville de Genève, on ne doit pas fermer les abris PC aux sans-abri, le 3 avril au matin. Ce jour-là marquera la fin de l’hébergement hivernal de cette population vulnérable. Une perspective à laquelle la magistrate Verte ne peut se résoudre. Pour rappel, 1091 personnes ont bénéficié de cette offre au cours de l’hiver 2016-2017, pour un total de 20 463 nuitées. Et le bilan de cet hiver ne sera pas moins conséquent.

Mais les efforts de la patronne du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, qui se bat depuis des années pour pérenniser cet accueil, s’apprêtent à être récompensés. Du moins en partie. «Quelque 50 sans-abri devraient pouvoir être hébergés tout au long de l’année, annonce-t-elle. Nous sommes en passe de réunir le million de francs nécessaire à cet effet.» Une somme qui doit permettre d’assurer l’ouverture de l’abri PC de Richemont d’avril à novembre. Des fonds en majorité privés.

«À bout touchant»

«Nous sommes à bout touchant», confirme le directeur du Centre social protestant Alain Bolle, au nom du Collectif d’associations pour l’action sociale (Capas), qui a joué un rôle essentiel dans cette entreprise. Face à l’urgence, Esther Alder a réuni, le mois dernier, tous les partenaires associatifs de la lutte contre l’exclusion. La mobilisation porte ses fruits, se réjouit la magistrate Verte: «Un succès collectif se dessine. Il va permettre aux personnes les plus vulnérables de ne pas être jetées à la rue à la fin de l’hiver.» Des personnes souffrant de pathologies chroniques et de problèmes psychiques pour la plupart, dont l’espérance de vie est estimée, au niveau international, à 48 ans.

Un projet de halte de nuit est aussi en train de s’organiser, sur le modèle du projet pilote lausannois du «Répit»: un lieu pour se réchauffer et surtout se reposer en toute sécurité.

État et communes: aïe!

Ravis de l’émergence de ces projets, les milieux associatifs regrettent, en revanche, «le manque d’intérêt institutionnel à leur cause». La Constitution cantonale stipule que toute personne dans le besoin a le droit d’être logée de manière appropriée, rappelle Esther Alder. Or, pour l’heure, «seule la Ville assume, pour tout le territoire cantonal, cette obligation constitutionnelle concernant l’hébergement collectif d’urgence. Tant le Conseil d’État que les communes reconnaissent le problème, mais ils ne cessent de se renvoyer la balle sur le financement.»

«Personne ne doit mourir de froid à Genève», déclare ainsi Mauro Poggia, patron du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé. Tout en précisant aussitôt: «Le Conseil d’État considère que cette tâche incombe aux communes. Elles doivent participer à l’effort alors que les prestations à l’aide sociale ne cessent de croître. Si elles ne prennent pas d’elles-mêmes leurs responsabilités, le Canton prendra les devants et les coûts seront réglés selon la loi actuellement en discussion.» Avec l’idée pour l’heure que ce soit les communes qui assurent les frais! Ambiance…

«Sur le fond, beaucoup de communes sont sensibles à la question des sans-abri et reconnaissent le travail de la Ville de Genève, note Thierry Apothéloz, président de l’Association des communes genevoises (ACG). Mais nous ne voulons pas laisser le Conseil d’État choisir seul et du coup nous imposer une nouvelle tâche!» Tel est le message qui est ressorti d’une assemblée générale, le 20 décembre dernier.

Les sortir de terre… «Ce message donne le signal que les communes ne veulent pas s’engager dans une tâche humaine si importante pour les plus vulnérables, déplore Thierry Apothéloz. Or les communes continuent d’être méfiantes vis-à-vis du Conseil d’État sur la répartition des tâches. Derrière chaque discussion se cache le fantasme d’un transfert de charges. Il faut dire que les membres du Conseil d’État viennent quasi tous à tour de rôle de réclamer une contribution des communes. Cela va des TPG (48 millions) à la péréquation intercantonale (80 millions), en passant par la réforme des pompiers (42 millions à terme) ou l’impact de la politique fiscale PF 17 (88 millions).»

Des querelles de clocher qui ne désarment pas Esther Alder. L’élue Verte continue à compter sur l’engagement de tous: «À long terme, les abris PC ne sont pas des solutions durables pour ces personnes en situation de grande précarité. Il faut que les services publics s’activent pour construire des logements relais.» Là encore, plusieurs projets sont actuellement développés par la Ville, «notamment, l’aménagement des logements modulaires que seront installés sur le site de Fort Barreau, dès janvier 2019.» La Municipalité soutient aussi d’autres initiatives menées par des associations.

(TDG)