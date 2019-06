Esclandre et «sexisme ordinaire» au Municipal

Tout avait si bien commencé. Pour leur avant-dernière session avant la pause estivale, les conseillers municipaux de la Ville de Genève ont élu dans une certaine félicité un nouveau président qui, pour la première fois depuis 2011, est une présidente, en la personne de la Verte Marie-Pierre Theubet. Les discours et les applaudissements se sont succédé. À quelques jours de la grève des femmes, de nombreux élus arborent un pin's ou un t-shirt montrant leur soutien à l'égard de la manifestation du 14 juin et le conseiller administratif Sami Kanaan a même revêtu sa plus belle chemise violette, la couleur de ralliement, pour l'occasion.

Seulement, les choses se sont envenimées par la suite. Quelques minutes après la pause, mercredi, alors que l'on débat d'une pétition pour améliorer la sécurité des piétons aux Eaux-Vives, le MCG Thomas Zogg s'offusque que le rapport omette certains propos tenus en commission. «Un vote a même été supprimé», s'indigne-t-il. Il met en cause la rapporteuse et commence à lire certains extraits du PV, ce qui est interdit.

Le ton monte

À deux reprises, la présidente l'enjoint d'arrêter et lui coupe le micro, mais Thomas Zogg persiste, avec calme, sûr de son bon droit. La parole revient ensuite à un autre élu MCG, Daniel Dany-Pastore, lequel accuse la présidente de partialité. Le ton monte, les remarques fusent. Prenant la défense de la présidente, qui est aussi sa collègue de parti, Antoine Maulini se lève et hurle: «Mais si c'était un homme qui était président, est-ce que vous vous seriez permis d'avoir la même virulence et un ton aussi agressif?» «Si on ne peut plus rien dire, on s'en va», rétorque le MCG Daniel Sormanni, furieux.

Les choses s’apaisent pour un temps. Sandrine Salerno prend la parole pour répondre à plusieurs questions et en profite pour s'adresser à Marie-Pierre Theubet. «Vous avez bien du courage, Madame la Présidente, devant le si peu de respect de certains élus à l'égard du mandat que les citoyens vous ont confié», déclare celle qui est maire de la Ville depuis le 1er juin.

«Occupe-toi de tes fesses»

Sandrine Salerno ne croyait pas si bien dire. Second épisode, quelques minutes plus tard. Cette fois, on parle de l'absence de toilettes dans les futures gares du CEVA. On procède à un premier vote. Le MCG dit ne pas avoir entendu l'objet de ce vote. Il gronde. À nouveau, un brouhaha s'élève. Des conseillers municipaux demandent au MCG de se taire. Parmi eux, Maria Pérez, d'Ensemble à Gauche (EàG), et Omar Azzabi, des Verts, qui rugit: «Ça suffit!» «Occupe-toi de tes fesses», répond Daniel Sormanni. À qui cette dernière remarque était-elle destinée? Daniel Sormanni assure qu'elle était pour Omar Azzabi.

Peu importe. La séance est interrompue pour une durée de cinq minutes. Assises au même rang que le MCG, les élues d'EàG fustigent l'attitude de leurs voisins. «Depuis le début de la séance, ils n'arrêtent pas de dire que Marie-Pierre Theubet ne sait pas présider», dénonce Maria Pérez, qui leur suggère d'aller plutôt «regarder le foot», allusion au fait qu'une télévision a été installée à l'extérieur de la salle pour suivre la rencontre entre la Suisse et le Portugal.

Ariane Arlotti s'indigne: «C'est humiliant pour les femmes. C'est condescendant. C'est intolérable.» Maria Casares dénonce un «sexisme ordinaire» et le procès en incompétence qu'on intente seulement aux femmes. «Tout cela ne serait jamais arrivé avec Éric Bertinat», insiste la conseillère municipale socialiste.

La grève des femmes en toile de fond

L'ancien président admet qu'il a espéré toute l'année précédente ne pas avoir à subir une telle situation. «J'aurais, moi aussi, été embêté, relativise Éric Bertinat. C'est une soirée spéciale. La grève des femmes, telle qu'elle a été présentée, favorise l'existence d'un clivage hommes-femmes.» L'élu UDC rappelle qu'il a dû, lui aussi, «remettre à sa place» plusieurs fois le MCG lors de sa présidence.

De son côté, Daniel Sormanni affirme qu'il a été «insulté comme du poisson pourri». «Je brocardais tout autant Éric Bertinat», ajoute-t-il. La MCG Danièle Magnin vole au secours des ses collègues masculins. «Depuis cette nouvelle présidence, les erreurs s'accumulent. Aussi longtemps que nous ne serons pas respectés, nous renverrons la balle», lance-t-elle.

La séance reprend. La présidente prévient qu'elle n'acceptera plus «de mots vulgaires à l'égard des femmes». Il n'y aura pas de troisième épisode et la séance sera même ponctuée par quelques applaudissements. Et Marie-Pierre Theubet de glisser: «J'ai survécu.» (TDG)