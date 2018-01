Éric Stauffer jubile: son initiative serait applicable

Lancée le 28 novembre par Genève en marche, l’initiative constitutionnelle «Pour une caisse d’assurance maladie et accidents genevoise publique à but social» n’est pas incompatible avec le droit fédéral. C’est du moins l’avis de Me François Bellanger, sollicité par Éric Stauffer. Certaines précisions sont toutefois nécessaires. Par exemple que la proposition ne sous-entend pas la création d’une caisse unique.

Éric Stauffer est logiquement ravi de cet avis de droit, et d’autant plus que le conseiller d’État MCG Mauro Poggia avait mis en doute dans les médias l’applicabilité juridique de l’initiative. Son commentaire: «Il démontre qu’avec un peu de bonne volonté et la population unanime (avec un bon «secouage» de cocotier), l’initiative peut être mise en application ou à tout le moins provoquer un contre-projet du gouvernement.»

Caisses privées incontournables

Même s’il n’existe pas de jurisprudence concernant la création d’une caisse sous forme d’établissement de droit public, François Bellanger juge qu’il y a matière à argumenter que cette forme juridique est admissible. L’avocat et juriste démontre par ailleurs l’impossibilité d’exclure les assureurs privés du système de paiement des primes par l’État car cela signifierait les exclure du marché genevois, ce qui est contraire au droit fédéral. «Il suffit toutefois, explique-t-il dans un courriel, que les assurés genevois bénéficient d’une exonération des primes jusqu’à concurrence d’un certain montant, quel que soit l’assureur auquel ils sont affiliés.»

Dans l’esprit d’Éric Stauffer, la hauteur du montant est simple à déterminer: ce sera celle de la prime pour l’assurance de base de la caisse publique. «Elle sera forcément moins élevée que celle des caisses privées, assure-t-il. La nôtre n’aura en effet pas besoin de créer de réserves (grâce à la garantie d’État) et ses frais de fonctionnement seront moindres.»

Pour les assurés frontaliers aussi

Troisième réponse réconfortante pour le comité d’initiative: une limitation territoriale au canton de Genève semble possible à Me Bellanger. Bien sûr, il faudra que les personnes résidant en France mais affiliées à Genève puissent aussi profiter de la couverture financière octroyée par l’État, mais cela ne dérange pas Éric Stauffer: «Du moment que ces gens paient l’impôt à la source à Genève, cela me va.»

Un mois et demi après le lancement de l’initiative, le président de Genève en marche affirme que les signatures rentrent bien. Les initiants ont jusqu’au 28 mars pour récolter au minimum 7697 signatures. (TDG)