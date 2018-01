Éric Stauffer et ses militants «ferment» le préau de l’école primaire des Pâquis

Rencontre du troisième type, ce mardi soir à 19 h 30 devant le préau de l’école des Pâquis. Arrivant depuis la rue de Berne, une cinquantaine de sympathisants du parti Genève en Marche (GeM) sont emmenés par les députés Éric Stauffer, vêtu d’un manteau de peau de mouton retourné, et Carlos Medeiros, en doudoune bleu schtroumpf. Leur compagnon Pascal Spuhler, mégaphone en mains, hurle à pleins poumons: «Les dealers dans la rue, on n’en veut plus.»

Devant l’établissement scolaire, une trentaine d’habitants du quartier et une dizaine de jeunes très remontés «contre les fachos» attendent les manifestants de pied ferme: «Fascistes dehors.» Au milieu de cette pluie de slogans et d’insultes, la police veille au grain et fait barrage entre les deux groupes.

Munis d’une chaîne, quelques militants du GeM ferment symboliquement l’accès au préau de l’école: «Prévenir les incivilités et le trafic de drogue est une volonté politique, scande Carlos Medeiros. Politique!»

Les odeurs d’urine et les détritus, sans parler du deal, sont monnaie courante dans le préau. Surtout depuis l’ouverture des travaux de rénovation de l’établissement, l’été dernier. En décembre, la Ville a installé des caméras de surveillance pour enrayer le phénomène, pour protéger les enfants et éviter la fermeture nocturne du lieu. Mais les quatre appareils ont été vandalisés. C’en est trop pour le GeM, qui a décidé de crier sa colère mardi soir dans la rue.

«Il a surtout décidé de récupérer politiquement ce thème en vue des élections, se plaint un des contre-manifestants. Cette stigmatisation du quartier est intolérable. Nous sommes en train d’avoir un débat sur les mesures à prendre (présence accrue de la police municipale, nettoyage plus fréquent des lieux, installation de davantage de toilettes) et ce genre de manifestations laisse croire que le problème se résume aux dealers. C’est absurde.»