Épicier agressé: la défense plaide l’acquittement

Deux versions irréconciliables. À l’heure des plaidoiries, ce mercredi matin devant le Tribunal criminel de Genève, les points de vue se sont à nouveau, et pour la dernière fois, opposés, laissant aux juges qui rendront leur verdict lundi prochain, le soin de se déterminer sur la culpabilité ou non du prévenu jugé durant trois jours d’audiences éprouvantes. Des années de prison sont en jeu, le procureur ayant demandé dans son réquisitoire une peine privative de liberté de 16 ans, sans compter une expulsion du territoire suisse, à hauteur de sa durée maximale, soit 15 ans.

Pour la partie plaignante, la sanction est juste, elle correspond à la gravité extrême des faits reprochés. «C’est la chronique d’un assassinat programmé», résume Me Robert Assaël, d’une formule dont il est familier. C’est lui qui défend l’épicier miraculé du quartier des Grottes, frappé de huit coups de couteau durant la nuit du 1er au 2 février 2018. À ses yeux, il ne fait aucun doute que l’agression était préméditée, que les deux frères ont agi de concert et que l’aîné a pleinement adhéré au projet, jetant de l’huile sur le feu, formulant le premier les menaces de mort.

Certes, mais il existe dans ce dossier d’autres faits, également incontestables. À commencer par celui-ci, plaidé avec conviction par l’avocat de la défense, Me Nicolas Golovtchiner: «Nous savons que mon client n’a pas donné un seul coup de couteau. Il a ses défauts, il est maladroit, il dit des bêtises, mais depuis le début, il répète clairement qu’il est étranger à ce déferlement de violence. Il me l’a redit à chacune de nos rencontres au parloir de la prison, il n’a cessé de le clamer tout au long d’une instruction menée à charge, fondée sur des déclarations de témoins dont on sait, par ailleurs, que ce sont tous des amis proches de la victime.» Et Me Golovtchiner de plaider l’acquittement d’un jeune homme de 25 ans, dont il croit à la sincérité lorsque, devant lui, il affirme inlassablement: «Je ne vais pas avouer des choses que je n’ai pas commises…» C’est ce qu’il redira devant la Cour, au moment où le président, avant de clore les débats, l’invite à reprendre une dernière fois la parole. «Je suis sincèrement désolé de ce qui s’est passé. Ce n’est pas moi, c’est mon frère qui a commis ce crime», déclare-t-il d’une voix calme et posée, oubliant sa colère des jours précédents.