Entre hommes et femmes, l’écart de salaire se creuse

Les femmes sont toujours à la traîne en matière de salaire. En 2016, à Genève, l’écart entre les sexes était de 5,3%, tous types d’emplois confondus. Petite consolation: les inégalités sont moins fortes qu’au niveau national, où elles atteignent 12%, comme le relève l’enquête suisse sur la structure des salaires, publiée la semaine dernière par l’Office cantonal de la statistique.

La situation au bout du lac est toutefois en train de se dégrader pour les femmes. Après s’être régulièrement réduit, pour atteindre 2,3% en 2014, l’écart est reparti à la hausse, à 5,3%. De fait, si le salaire des hommes a augmenté de plus de 3% durant ces deux années, celui des femmes n’a tout simplement pas bougé.

En valeur absolue, les chiffres sont les suivants: le salaire mensuel médian* des hommes se monte à 7465 francs, celui des femmes à 7067, pour un équivalent plein-temps à quarante heures.

Les différences sont fortes suivant le secteur d’emploi. On est le mieux payé dans les services financiers et les assurances, où le salaire médian se monte à 11 500 francs. Dans la fonction publique, il s’élève à 9400 francs et à 9300 francs dans la chimie.

Au bas du classement, on trouve l’hôtellerie et la restauration, avec un salaire médian de 4250 francs, et les services à la personne (coiffure, blanchisserie, institut de beauté) qui dépassent à peine 3800 francs.

Les salaires dépendent aussi de la taille de l’entreprise. Plus est elle est grande, mieux on gagne. Dans les firmes de plus de 250 employés, la paie est 26% supérieure à celle des petites entreprises (moins de 50 employés).

Enfin, le niveau de rémunération est plus élevé dans la fonction publique que dans le privé, mais avec des nuances de taille. Dans les postes sans fonction d’encadrement, le salaire médian se situe à 8550 francs dans le public et 6000 francs dans le privé. La situation est inverse pour les cadres, ceux du privé pouvant gagner beaucoup plus.

Le niveau de formation influe aussi beaucoup. Le salaire médian des personnes ayant un niveau universitaire se monte à 10 140 francs. Ici encore, les différences entres les sexes sont grandes. La rémunération des hommes, à 11 200 francs, est supérieure de plus de 2000 francs à celle des femmes. Les hommes porteurs d’une maturité gymnasiale gagnent 8800 francs alors que les femmes sont à 8100 francs. Enfin, les détenteurs d’un CFC gagnent 5650 francs pour les hommes et 5150 francs pour les femmes, tous ces chiffres étant arrondis.

Médiane

La médiane indique la valeur au milieu d’une série.

La moitié des salaires y sont inférieurs, l’autre moitié supérieure.

La médiane de 1, 3, 4, 5 et 10 est 4.

La moyenne serait 4,6

(TDG)