Ensemble à Gauche veut en finir avec «l’école de l’échec»

Ensemble à Gauche (EàG) veut un profond changement de la structure du Cycle d’orientation (CO), instaurée en 2010, pour en finir avec une «école de l’échec». Deux de ses représentants ont présenté mercredi un projet de loi (PL) dans ce sens, visant à supprimer les sections. Une proposition qui relance un vieux débat, celui des classes hétérogènes: en 2001 et 2009, le peuple avait rejeté l’instauration d’un système de tronc commun au Cycle.

EàG revient donc à la charge au parlement et demande qu’à la sortie du primaire, tous les élèves entrent dans les mêmes classes, peu importent leurs résultats. «Il faut rompre cette logique de sélection à l’entrée et à la sortie du Cycle, soutient Olivier Baud, député d’EàG. Avec le système actuel, les élèves sont stigmatisés et étiquetés dès leur entrée au CO. Il faut instaurer une mixité sociale et de compétences scolaires.» Claire Martenot, députée suppléante et enseignante retraitée, ajoute: «L’unification permettrait de remotiver les élèves qui portent un sentiment d’échec fort ainsi qu’une pression importante des parents. Ils sont aussi découragés par le manque de perspectives, les débouchés de certaines sections étant précaires.»

Après la première année du CO, la 9e, le PL prévoit qu’en 10e et en 11e, les élèves puissent choisir des options, dispensées en groupes. Artistiques, techniques, de langues: le choix n’est pas arrêté, EàG plaide pour une concertation avec le corps enseignant et les élèves. Et soutient que ces options seraient un moyen de remotiver certains jeunes et permettraient une orientation progressive. «Orienter, ce n’est pas mettre l’élève dans des catégories à peine entré au Cycle!» avance Olivier Baud.

Les classes seraient composées de manière aléatoire. Ne risque-t-on pas de se retrouver avec de grandes disparités? «Il y aura tout de même une certaine répartition, entre les compétences, les non-francophones, etc., comme cela se fait déjà au primaire, indique Claire Martenot. Des mesures pédagogiques seront instaurées en soutien: tutorat, co-enseignement, entre autres.» Il faudra donc des appuis ainsi que des maîtres supplémentaires – le PL fixe des effectifs maximums par classe, 18 élèves, contre parfois 24 aujourd’hui. Cela aura un coût… Oui, répond EàG, mais une partie des dépenses pourrait être compensée par des réallocations de ressources et, à terme, par une baisse des aides sociales aux jeunes sans formation.

Le nouveau CO a été instauré en 2010. Anne Emery-Torracinta, conseillère d’Etat en charge du Département de l’instruction, de la culture et du sport (DIP), a elle-même récemment reconnu que ce modèle «est un échec pour les élèves en grandes difficultés». Tout en indiquant qu’une évaluation pointue n’a pas encore été faite... et qu’une réforme n’est pas prévue dans l’immédiat. (TDG)