Endettés suite à un conflit qui ne les concerne pas

Le risque de devoir payer deux fois

Avocat spécialiste du droit immobilier, Me Andreas Fabjan explique que l’hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs permet aux entrepreneurs d’obtenir une garantie sur l’ouvrage sur lequel ils ont réalisé des travaux. Si les travaux ne sont pas payés, l’immeuble constitue un gage qu’ils peuvent faire réaliser par voie de poursuites. «Cela constitue clairement un risque pour le propriétaire du bâtiment, en particulier lorsque ce n’est pas lui qui a ordonné les travaux, poursuit l’homme de loi.

Il risque ainsi de devoir payer deux fois pour les mêmes travaux s’il ne veut pas perdre son bien.»



De manière générale, sans se prononcer sur le cas de la résidence de Pierre Longue, l’avocat observe qu’une telle situation se présente principalement dans deux cas de figure: «Soit le promoteur rencontre des problèmes financiers et n’est plus en mesure d’honorer ses factures.



Soit il conteste les prestations de l’entreprise mandatée pour les travaux. Comme l’entrepreneur ne dispose que de quatre mois pour obtenir l’inscription d’une hypothèque légale, les tribunaux admettent en principe assez facilement, sur mesures provisionnelles, de telles demandes». Et après? Pour Me Andreas Fabjan, «les propriétaires des appartements doivent pouvoir se retourner contre le promoteur». Enfin, ceux qui envisagent de devenir propriétaires peuvent-ils se prémunir face à ce risque? «C’est difficile, répond Me Andreas Fabjan. Lorsque les logements sont achetés clés en main, les acquéreurs n’ont aucune emprise sur la relation entre le promoteur et les entreprises. Il est possible de prévoir des dispositions dans le contrat de vente, mais cela ne les protégera pas si le promoteur est insolvable.» Son conseil: «Bien se renseigner sur le promoteur et s’assurer de son professionnalisme.»

L.D.S.