En voiture, mamie!

Comment se déplace-t-on aujourd’hui à Genève? Quelle sera la mobilité demain? Le Léman express va-t-il révolutionner les transports? Autant de questions à l’affiche des trois Journées organisées, de vendredi à dimanche, par Cité Seniors (62 rue de Lausanne) sur le thème «Bouger en ville».

«Beaucoup d’aînés s’interrogent sur les vastes changements en cours, note la conseillère administrative Esther Alder, en charge du Département municipal de la cohésion sociale et de la solidarité. Cet événement a pour objectif de les informer au mieux.» De nombreux experts partageront ainsi leur vision de la mobilité. Chacune des journées sera plus particulièrement consacrée à une question clé. «La ville accessible», vendredi, avec notamment à 14 h 30, une conférence intitulée «Genève et la mobilité. Je t’aime, moi non plus!» donnée par Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine à l’EPFL. Puis, «Spécial Léman Express», samedi, pour tout savoir sur le projet CEVA qui devrait permettre au rail de devenir une alternative efficace et crédible à l’automobile. Animation «Let’s Dance» à 16 h 45 où chaque participant muni d’un casque audio embarquera dans une balade décalée…

Mobilité future

Enfin, «Des projets d’aujourd’hui pour demain», dimanche, avec diverses interventions sur les grands chantiers et la mobilité future… avant que tout ne s’achève par un apéro en musique avec la Fanfare Revuelta. En marge de cet événement, Cité Seniors accueille l’exposition «Une vie bien remplie» qui retrace, par des textes et des photos, le parcours de vie migratoire des plus de 60 ans. Le vernissage a lieu vendredi à 18 heures.

Entrée libre, plus d'infos: www.seniors-geneve-ch