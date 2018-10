En une année, le PIB de Genève pourrait doubler

La progression est impressionnante. Cette année, le PIB (produit intérieur brut) genevois devrait bondir de 3,1%, selon les prévisions d’octobre du Groupe de perspectives économiques (GPE). Le rythme de développement de l’économie cantonale va donc probablement doubler par rapport à 2017 et tripler en regard de 2016.

Le GPE, une entité composée de dix experts se réunissant régulièrement sous les auspices de l’Office cantonal de la statistique, explique que cette tendance est surtout due à «la bonne santé affichée actuellement par la finance et l’horlogerie».

L’exportation de montres reste l’un des principaux poumons de l’économie genevoise. En neuf mois, les ventes horlogères de l’ensemble de la Suisse ont progressé d’environ 8%. La tendance a brusquement freiné en septembre, avec une chute des ventes sur un marché précis (Singapour), mais la Fédération horlogère se refuse à y voir pour l’heure un changement de tendance. Explication: cette baisse de 49,4% est un ajustement par rapport à septembre 2017, qui avait fortement augmenté en regard de septembre 2016. À suivre…

Le canton de Vaud devrait aussi afficher une forte hausse de son PIB pour l’année en cours. Les prévisions tablent sur une croissance de 3,3%, selon Statistique Vaud. Davantage que la Suisse, où la hausse attendue devrait se situer sous la barre des 3%. Avec une croissance respective du PIB de 3,1% et 3,3%, Genève et Vaud encadrent les États-Unis, champions actuels parmi les nations occidentales, qui devraient annoncer une hausse de 3,2% de leur PIB à la fin de la semaine, selon les experts de la banque BNP.

Les bonnes joues roses affichées ces temps par le canton déteignent également sur la France voisine. La marche en avant de l’économie est souvent stimulée par la démographie. La progression du nombre de consommateurs se reflète logiquement sur les chiffres d’affaires des entreprises, une composante importante du PIB. Or, en dix ans, la population de la Haute-Savoie a crû d’environ 100 000 habitants! En 2018, selon les estimations de l’INSEE français, ce département comptera 829 000 habitants alors qu’il ne regroupait que 726 000 âmes en 2009.

Autre indicateur démontrant la bonne santé des deux départements jouxtant le canton, le taux de chômage. Au second trimestre, il s’est établi à 6,3% dans l’Ain et 6,5% en Haute-Savoie, contre 7,7% pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et 9,1% pour l’ensemble de la France.

L’effet de la croissance sur le chômage demeure en revanche limité à Genève, selon le GPE: le taux de chômage devrait passer de 4,5% en 2018, en moyenne annuelle, à 4,4% en 2019.

Même si la situation peut tout de même s’améliorer sur le front de l’emploi, la croissance devrait être moins importante l’an prochain, en Suisse comme à Genève. «Un accroissement de 2% est anticipé. De fait, la conjoncture genevoise semble déjà avoir passé son pic de croissance durant l’été», ajoutent encore les experts du GPE. (TDG)