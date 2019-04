En trois minutes chrono, ils réussissent à vulgariser quatre années de recherche

Des chercheurs d’élite, la crème des crèmes académique: c’était le 9 avril dernier à Uni Dufour, dans cette salle en entresol qui hésite parfois entre deux pensées, la haute et la basse, selon le débat public que l’on y organise. Nulle hésitation ce soir-là. Dix doctorants tiennent l’affiche. Ils disposent chacun de trois minutes pour convaincre, face à un jury relevé comme l’affiche du jour; face aussi à des spectateurs qui ne sont pas tous universitaires.

Physique et astronomie

Car l’exercice de conviction demandé vise justement à réussir l’épreuve de vulgarisation, en y mettant des mots appropriés et, mais c’est facultatif, des gestes qui les illustrent. Un soir où l’on discute, en somme, entre gens bien élevés, du mariage de la forme et du contenu.

Le contenu d’abord. Les «thésards» sont issus des principales disciplines enseignées – sciences, droit, psychologie –, ce qui réjouit le doyennat de l’Uni de Genève. Lequel note au passage que le casting du concours «renverse les stéréotypes», avec une majorité de femmes ayant opté pour les sciences dures.

Deux d’entre elles annonçaient d’ailleurs des sujets qui élèvent l’esprit. Citation: «Intelligence artificielle pour la simulation du calorimètre dans la physique des hautes énergies». Citation bis, avec un zeste d’«astro» pour atteindre les hautes sphères: «Fréquence distribution en masse et propriétés orbitales des planètes géantes, naines brunes et étoile de très faible masse.» Sans les connaître, les «naines brunes» font rêver.

Simplement passionnant

Tout un programme de recherche au long cours (quatre ans, la durée d’un doctorat), qu’il s’agit de traiter au format bouillon cube (quand la thèse publiée fait des centaines de pages), en ne dépassant pas les 180 secondes (quand une soutenance peut durer des heures).

Courageux vulgarisateurs. Pour relever ce défi – l’occasion, souvent unique, de se mesurer au grand public – ils et elles ont pris des cours, enchaînant atelier collectif et séances individuelles avec un coach. «Cette phase préparatoire a été très précieuse», raconte Anne-Claude Steiner, dont la thèse, brillamment défendue, porte sur la communication de crise.

Elle ajoute: «C’est un exercice, celui de la vulgarisation scientifique, dans lequel on ne peut progresser que par l’expérience. On a beau savoir parler en public, travailler soi-même dans un métier de transmission, ce n’est qu’en s’exposant réellement que l’on voit ses forces et ses défauts.» L’ancienne candidate qui s’exprime ici ne figure pas sur le podium. Elle aurait pu. Sa posture de conférencière, débarrassée de toute pitrerie (pardon: de toute béquille élocutoire ou gestuelle) avait quelque chose de simplement précis et passionnant.

Comme celle de ce jeune doctorant en psychologie (Maximilian Haas), intéressé par la mémoire prospective (se souvenir d’éteindre la lumière ou de prendre son courrier), collaborant dans sa recherche avec des ingénieurs spécialisés dans les capteurs intelligents, en un mot – bien choisi – utilisant la technologie pour aider à montrer que l’on perd la tête.

La guerre des bactéries

Son collègue dans la même faculté (Yoann Buyck) a travaillé, lui, sur «l’évaluation par les pairs» au niveau de l’école primaire: des élèves jugés par leurs propres camarades, à propos d’une discipline artistique éminemment subjective, à savoir la danse contemporaine. Deux candidats sérieux absents également du podium à trois places.

Le choix du jury s’est porté sur le «Général Amibe», dans sa guerre engagée contre les bactéries. La prestation théâtralisée du doctorant en médecine, Romain Bodinier, a beaucoup plu à ses juges.

À charge pour lui et ses deux dauphines (la physicienne Dalila Salamani, la chercheuse à la Faculté de sciences, Audrey Noireterre) de représenter ce palmarès régional mis sur pied par l’UNIGE, lors de la finale suisse, organisée par l’Université de Neuchâtel, le 6 juin prochain à La Chaux-de-Fonds.

Historiquement, ce concours est né en 2008 en Australie, sous le titre «Three Minute Thesis». Il est arrivé en francophonie en 2012, via le Québec, à qui l’on doit également le théâtre d’impro

Après quoi, une finale internationale attend les supervainqueurs le 26 septembre à Dakar, au Sénégal. Et la forme, alors? Certains se donnent beaucoup de peine pour nous rappeler qu’ils ne sont pas comédiens. Ce genre de soirée ouverte sur la cité gagnerait à limiter ses intermèdes, à réduire ses césures ludiques, à raccourcir ses phrases à rallonge d’animateur.

Surtout à faire pleinement confiance au talent humain qui, mis sur la brèche, sait parfois, mieux qu’un coach ou un communicant, raconter avec sa tripe et son esprit quatre ans de vie professionnelle intense et solitaire. Tout en débordant, pourquoi pas, de quelques secondes sur le temps imparti. Le dépassement, ici, est éliminatoire. C’est stupide et psychorigide comme le sont les jeux télévisés.

