En janvier, on se débarrasse des boules de Noël, pas des inégalités sociales

Que reste-il des fêtes de fin d’année dans l’espace public? Des crânes, exposés à la vue de tous. Celui, statufié, de Jean Piaget retrouve la liberté après avoir été, pendant près d’un mois, intégré à la décoration éphémère du marché de Noël. Son socle, enchâssé dans le plancher du très couru chalet à fondue, aura vu défiler chaque jour des centaines de caquelons.

Le célèbre psychologue peut enfin respirer. Il observe sans broncher le gros transporteur garé le long de la promenade des Bastions. Ultime rotation de camions. Les mécanos du démontage sont à pied d’œuvre du matin au soir. Chantier à bout touchant. Les gabarits en bois s’effacent, les pelouses réapparaissent. Mais pas l’herbe. Le parc du centre-ville ressemble à une prairie désertique couleur savane, les chiens en laisse ont des têtes de lions. Du boulot à venir pour les jardiniers municipaux. Ils ont déjà vu pire – les surfaces sont saines et peu ravinées – et ils savent «y faire», la végétation repoussera d’ici au printemps.

La dormeuse du parc

Un autre crâne, rasé et bien vivant, celui d’une femme dormant, face contre terre dans le parc Harry-Marc, sur la plaine de Plainpalais, pile en face de l’église du Sacré-Cœur qui a brûlé l’été dernier. Les passants jouent les secouristes, proposent leur aide; la dormeuse en hiver, les pieds dénudés, les bras en croix, répond par des insultes. On cherche en janvier les traces festives de Noël et du réveillon, on tombe sur des chutes de corps, échoués à la vue de tous, pour qui la nouvelle année débute comme a fini la précédente: à la rue. Sur le rond-point de Rive, toujours à la mi-journée, un SDF cherche un peu de chaleur dans son sac de couchage. Il occupe le même banc depuis trois mois. «Je traque le sommeil, je l’ai perdu depuis trop longtemps», explique-t-il. Les abris d’urgence? «J’y vais parfois. Je prends une boisson chaude et je repars; je me sens mieux dehors…»

Les raccourcis du réel

Dehors, sur le trottoir, au bas de la Corraterie, une jeune femme fait la manche, entre deux contrôles policiers. «Je suis en sursis, avoue-t-elle, mais aujourd’hui, on me laisse tranquille…» Juste à côté, des militants de la cause animale font de la retape pour les «chiens et les chats errants». Le réel au ras du bitume fait de drôles de raccourcis. À chaque extrémité des rues commerçantes, la précarité affiche ainsi sa présence entêtante. Double vision «qui fait de la peine» avant d’aborder les reliquats de Noël en vitrine. La scénographie d’hier est en train de disparaître à son tour. «Le sapin et les boules sont peu vendeurs en janvier», glisse une décoratrice en fumant sa cigarette sous la marquise de l’Alhambra. «Dès la rentrée, on vire les rennes et les traîneaux pour lancer, graphiquement, les soldes», ajoute-t-elle sans nostalgie.

On ne quitte pas les fêtes de fin d’année, on s’en débarrasse. Des gros panneaux rouges, à la typo de myope, rabâchent cela un peu partout en oubliant la fausse neige. L’impression que les Rues-Basses sont «bradées» à tous les étages. Au pied des immeubles commerciaux, sur le seuil des portes de service, des cartons peints empilés. Certains finissent comme sommiers de fortune.

Mâchoires de piranhas

«Pour nous, c’est cadeau», ironise un sans domicile qui loge, à couvert, dans le kiosque du Jardin anglais, éclairé chaque nuit par des mâchoires de piranhas dont il se passerait volontiers. À la lumière du jour, ces drôles de lanternes sur tige, que l’on a vu pousser jadis sur la place Longemalle, agressent un peu le regard.

Geneva Lux recycle ses œuvres en les déplaçant. À partir du 15 janvier, les logisticiens de la Ville se mettront eux aussi au travail, déployant de nuit leurs nacelles pour déposer les illuminations de Noël et les volières artistiques du parc des Bastions. La vraie neige, elle, tombe par intermittence ce mercredi matin. De l’or blanc en quantité genevoise sur les attractions foraines du Luna Park, qui tourneront jusqu’au dimanche 13 janvier. (TDG)