En hiver, le très rare «canard grenat» se repose dans la rade

Avez-vous déjà aperçu le «canard grenat»? Non, il ne s’agit pas du nouvel emblème des footballeurs ou des hockeyeurs genevois. L’oiseau en question est une rareté sous nos latitudes. Pourtant, chaque hiver, quelques représentants de cette magnifique espèce, aux plumes acajou et aux petits yeux ronds d’un blanc de neige immaculée, quittent l’est de l’Europe pour venir hiberner dans la rade. Ils ne sont pas les seuls…

Site d'observation exceptionnel

«Le territoire genevois, et plus particulièrement la rade, est un site exceptionnel pour les oiseaux migrateurs, relève l’ornithologue Laurent Vallotton, adjoint scientifique au Muséum d’histoire naturelle. L’interdiction de la chasse dès 1974, la qualité des eaux du Léman et les efforts de renaturation et de revitalisation, notamment, ont contribué à leur offrir ici un véritable havre de paix. Et pour les observateurs, les oiseaux se sentant en toute sécurité, c’est le paradis!»

On pourra s’en rendre compte à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides. Dès ce vendredi 2 février et durant tout le week-end, un riche programme est proposé aux amateurs d’oiseaux aquatiques.

Par dizaines de milliers sur le Léman

Mais que pourra-t-on observer? «Il faut savoir qu’en hiver, le lac Léman, comme les autres lacs suisses d’ailleurs, regorge d’oiseaux aquatiques, explique Laurent Vallotton. L’an passé, on en a compté environ 50 000 , contre quelques centaines seulement en été.» Des espèces qui, sur le territoire genevois, prennent aussi leurs quartiers à la Pointe-à-la-Bise ou à Verbois notamment, «les deux autres hot spots du canton», indique-t-il.

Revenons à notre «canard grenat». Une rareté, donc. «Son nom est une invention genevoise, due à la teinte de ses plumes, sourit Laurent Vallotton. Il s'agit en réalité du fuligule nyroca. La moitié de sa population niche du côté de la Roumanie, mais on en a vu jusqu'en Sibérie. C'est une des plus beaux oiseaux d'eau que l'on peut rencontrer ici en hiver. Même s’il aime se cacher, il se laisse observer. La femelle est plus discrète, car ses yeux ne sont pas blancs, mais brun foncé. Nous en avons compté sur le Léman deux en novembre 2016 mais 25 en janvier 2017. Il est présent à Genève et a niché en Suisse pour la première fois en 2014, dans le canton de Vaud.»

Compter les oiseaux

Les comptages, à la jumelle ou au télescope, sont précis: «Ils sont effectués par des ornithologues bénévoles deux fois chaque hiver (novembre puis janvier) sur tous les plans d’eau d’Europe, et ce depuis les années cinquante, poursuit le spécialiste. Ils sont essentiels pour comprendre l’évolution des espèces et des conditions climatiques, tel que le réchauffement.»

Ces comptages permettent ainsi de recenser toutes les espèces, dont de très nombreux canards. Ces oiseaux d'eau, pour beaucoup piscivores, amateurs d'algues, de petites moules ou de crustacés, aiment particulièrement descendre en Suisse en hiver, les lacs plus nord ayant tendance à geler.

Vedettes et raretés

Vedette incontestée chez nous, le fuligule morillon, noir et blanc, doté d'une petite huppe. «Il y en avait 12 000 l’hiver dernier sur le Léman, et encore, ses populations sont en baisse», nous glisse l’ornithologue du Muséum. On tombera aussi facilement nez à bec avec son cousin le milouin, ou encore la nette rousse, friande d'une espèce d'algue qui prolifère dans le Léman..

Quant aux raretés, outre le fuligule nyroca, citons le harelde boréal et sa très longue queue, la macreuse (encore des canards) ainsi que le plongeon, un grèbe piscivore venu du grand nord. À observer ce week-end, donc, en compagnie de spécialistes. (TDG)