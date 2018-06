En disant oui à la Praille, Genève dit oui aux logements

Résultat clair et net pour le PAV, le secteur Praille-Acacias-Vernets. Ce dimanche, les Genevois ont largement soutenu le texte qui leur était proposé. Ils ont dit oui à 61,4% des voix à une nouvelle répartition des affectations et du type de logements dans ce futur quartier de la ville. 39 communes sur 45 ont soutenu la loi.

«Le Conseil d’État est satisfait, a déclaré Antonio Hodgers. Malgré une campagne très disputée et des moyens d’affichage très importants, les Genevois ont confirmé la politique du logement que nous voulons mener.»

Avec la nouvelle loi, on construira moins de bureaux, mais 1900 logements supplémentaires, soit en tout 12 400 unités. «La mixité sociale sera par ailleurs améliorée, avec moins de logements d’utilité publique et davantage d’appartements à vendre (PPE)», a précisé le conseiller d’État.

La campagne s’est focalisée sur les logements sociaux, trop nombreux selon les opposants, en l’occurrence la droite et les milieux immobiliers, qui dépeignaient l’avenir du PAV comme une sinistre banlieue.

«Ces slogans mensongers n’ont pas porté et le bon sens a prévalu», s’est réjoui Mark Muller, ancien conseiller d’État du Parti libéral-radical (PLR), défenseur de la loi, à l’inverse de son parti. «Les Genevois ont soutenu une solution de compromis en faveur de l’intérêt du plus grand nombre», a ajouté la députée socialiste Nicole Valiquer.

En embuscade

Les opposants ne sont pas surpris de leur défaite. «Les Genevois ont cru les partisans de la loi qui leur prédisaient un blocage en cas de non, analyse Pascal Pétroz, président de la Chambre genevoise immobilière (CGI). Or, ils veulent du logement.» Les perdants de dimanche restent toutefois en embuscade. «Les conditions qui sont données aux investisseurs n’étant pas favorables, nous craignons qu’ils ne soient pas au rendez-vous et que le Conseil d’État revienne dans cinq ans pour reconnaître ses erreurs», a déclaré Alexandre de Senarclens, président du PLR.

Au-delà de la querelle sur le type de logements, les Genevois ont sans doute voulu donner un signal fort pour faire avancer le PAV. «Je craignais que les antidéveloppement fassent capoter le projet, a relevé le député socialiste Christian Dandrès. Mais c’est un vote clair pour la construction de logements.»

Un chantier politique

Pour autant, les grues ne sont pas pour demain, tant s’en faut. Le PAV est encore un chantier politique. Antonio Hodgers veut apposer sa «dernière pièce» à ces fondations. En l’occurrence, la création d’une fondation PAV. Celle-ci aurait pour tâche de reprendre les droits de superficie aux entreprises et de les remettre aux promoteurs. La droite n’en veut pas. Et elle a obtenu une petite majorité hasardeuse au Grand Conseil en février. Mais les députés de gauche l’ont remise à l’ordre du jour. La bataille s’annonce rude.

Autre sujet de fâcherie: la droite a déposé récemment un projet de loi pour réclamer 24% de PPE dans le PAV. Malgré la loi votée dimanche, qui n’en prévoit que 12%, elle ne semble pas prête à abandonner, comme elle l’a réaffirmé hier.

Saint-Pierre

Dans quel état d’esprit vont se dérouler ces prochaines discussions? La position de la CGI sera déterminante. Dans un communiqué diffusé dimanche, elle rappelle le discours de Saint-Pierre, dans lequel le Conseil d’État en appelle à dépasser les clivages. Dans ce contexte, la CGI dit vouloir travailler pour «une politique du logement consensuelle, pacifiée et équilibrée». Et elle dit «tendre la main à ses partenaires afin de trouver un accord dans ce sens.»

Vers l’apaisement?

Pour la CGI, et malgré ses bonnes dispositions affichées, les jeux ne sont pas faits et elle tentera de modifier les équilibres du PAV votés hier. Outre demander davantage de PPE, il n’est pas impossible qu’elle revienne avec une autre revendication: que l’État vende aux privés une partie de ses terrains.

«Les milieux immobiliers veulent leur part de la rente foncière à la Praille et ils ne vont pas lâcher le morceau, analyse Christian Dandrès. Je crains que ces prochaines années soient encore plus tendues.»

Ambiance

«J’espère que l’issue de ce vote permettra de tourner la page de ces derniers mois difficiles, a déclaré Antonio Hodgers. J’appelle les partenaires à se retrouver dans une dynamique de compromis.» Le vote de dimanche aura permis de réunir à nouveau les acteurs autour de la table. Pour l’ambiance, il faudra attendre.

Commentaire

La route est encore longue

Le vote de dimanche a permis aux Genevois de se prononcer pour la première fois sur le développement de la Praille. Et le résultat est sans appel puisque le oui l’a emporté à 61%. Il n’est pas certain que les électeurs aient tranché sur ce qui a divisé les parties durant la campagne. Les logements sociaux sont-ils trop nombreux? la PPE est-elle suffisante?

À vrai dire, ces bagarres d’épiciers n’ont pas été déterminantes. En glissant un oui dans l’urne, les Genevois ont plutôt donné un signal: depuis le temps qu’on nous rabâche les oreilles avec ce PAV, il est temps d’avancer.

Malgré ce message, les grues se feront encore attendre. Au niveau politique, tout n’est pas réglé. Antonio Hodgers veut créer une fondation pour développer le PAV, un outil que la droite refuse. Et cette dernière n’a pas abandonné l’idée de revoir les équilibres acceptés ce dimanche.

Or, ces questions vont se décider dans la douleur. Car une partie de la droite souhaite profiter de la plus-value foncière que va générer le développement du secteur et que l’État, propriétaire des terrains, se réserve. Les enjeux économiques sont immenses, leur règlement prendra du temps.

Les lenteurs de l’administration sont une autre mauvaise raison d’attendre. Dimanche, Antonio Hodgers a indiqué que les premiers plans de quartiers ne seront adoptés qu’en automne 2019. Il est vrai que la planification est un exercice difficile et qu’elle dépendait en partie du vote de ce dimanche. Mais annoncer aujourd’hui un tel délai est tout simplement sidérant. D’abord, il fait fi des attentes des Genevois, mais surtout, il laisse le champ libre aux politiques, qui ne manquent pas de raisons de se disputer. Dommage pour le PAV. (TDG)