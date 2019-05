En décembre, le Conseil d’État rassurait un député sur le vote par correspondance

Sûr, le système de vote par correspondance? Oui, estimait en substance au début du mois de décembre le Conseil d’État, qui répondait à une question écrite du député d’Ensemble à Gauche Pierre Bayenet.

À l’époque, l’élu s’inquiète des «nombreuses informations faisant état de cartes de vote disparues des boîtes aux lettres, égarées, voire d’enveloppes inutilisées trouvées entières dans les bacs destinés au recyclage du papier». Il rappelait les propos du chef du service Patrick Aschéri qui, interrogé par le Ministère public en 2007 à l’occasion d’une affaire de fraude électorale à Vernier, mettait en exergue une faiblesse des suffrages par correspondance: «Il n’y a pas de contrôle des signatures des cartes de vote, rappelait le haut fonctionnaire, l’État ne disposant pas d’une banque contenant de telles données. Le seul contrôle effectué sur les cartes de vote est la date de naissance.» Malheureusement relève le député, «les dates de naissance des habitants du canton peuvent s’obtenir, moyennant émolument, auprès de l’Office cantonal de la population.»

Dans sa réponse, le Conseil d’État se montre plutôt rassurant. Il estime que «compte tenu des contrôles opérés par l’administration, s’il n’est pas possible d’affirmer une absence totale de fraude, en revanche celle-ci est assurément marginale.»

Il rappelle que les contrôles mis en place en 1995, à l’introduction du vote par correspondance, ont été abandonnés en 2002 car ils n’avaient pas donné de résultats. «Après sept ans, une seule signature falsifiée a été identifiée sur les 84 000 cartes de vote contrôlées.»

Questionné sur la possibilité de voter en volant simplement le matériel d’un électeur, le Conseil d’État répond que c’est possible. «Cela étant, l’électeur s’étant fait subtiliser son matériel de vote est susceptible de demander un duplicata. L’ensemble des votes étant enregistrés, la tentative de double vote serait décelée.»

Il ajoute qu’en «vingt-quatre ans, le Service des votations et élections n’a jamais constaté qu’un électeur ayant voté avec un duplicata s’était fait subtiliser son matériel électoral original et que celui-ci avait donc été utilisé par un tiers. Cet indicateur permet à l’administration de déterminer s’il y a des tentatives de captation des votes.» À défaut de voler le matériel de quelqu’un, est-il possible de voter deux fois autrement? Oui, comme l’avait d’ailleurs démontré une intéressante enquête de la RTS en mars 2015. L’État signale qu’en moyenne, six doubles votes sont enregistrés à chaque opération.

«Il s’agit principalement d’électeurs ayant rencontré des difficultés lors de la procédure de vote électronique et qui, au lieu de vérifier auprès du Service des votations que leur vote électronique avait bien été pris en considération, renvoient leur vote par correspondance. Les cas restants sont constatés lorsqu’il y a une multiplicité de scrutins et concernent des électeurs qui avouent avoir oublié qu’ils avaient déjà voté.»

Il serait possible d’augmenter le degré de sécurité des votes par correspondance, en ajoutant par exemple un numéro sécurisé transmis par SMS ou par pli séparé. Mais, précise l’État, l’opération «aurait un coût qui peut être estimé à plus de 1,2 million de francs par année». Cela n’empêcherait pas tous les abus: «À Vernier, ce sont les électeurs eux-mêmes qui ont remis leur carte de vote à un tiers après l’avoir signée. Il va sans dire que ces électeurs auraient également complété la carte de vote avec le numéro sécurisé en leur possession.»

L’un dans l’autre, le Conseil d’État estimait donc en décembre qu’il n’avait pas à modifier la procédure en place.

