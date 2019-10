En chute libre, le MCG perd son siège

Les Vert’libéraux heureux

«C’est une progression incroyable des Vert’libéraux, et pas seulement à Genève mais partout en Suisse.» Michel Matter, premier élu genevois de ce parti au Conseil national, pouvait difficilement faire la fine bouche ce dimanche. Une progression était attendue, mais de là à décrocher un siège, peu y croyaient.

La liste Vert’libérale a obtenu 5,44% des suffrages, mais l’apparentement général avec les petits partis de la Coalition du centre (Parti évangéliste, Planète bleue et Fédéraction) lui permet de dépasser les 7%. «En mai, les Vert’libéraux étaient microscopiques, aujourd’hui, ils ont un élu, poursuit Michel Matter. On peut dire qu’on a fait le boulot.»

Membre du comité directeur, Jérôme Fontana admet avoir encore du mal à y croire. Il souligne que «ce n’est pas seulement la victoire des Vert’libéraux mais celle des membres de la coalition».

Comment explique-t-il cette progression? «La population est de plus en plus sensible à cette autre voie de l’écologie que nous représentons, répond-il. Nous avons une ligne économique et une ligne écologique, et nous maintenons les deux. Les ratings de nos élus à Berne le montrent, nous sommes crédibles dans les deux domaines.»

Les Vert’libéraux avaient également présenté deux candidats à l’élection du Conseil des États: Susanne Amsler et Marc Wuarin. Le parti décidera lundi soir de leur maintien ou de leur retrait. Et, le cas échéant, quelles autres candidatures soutenir. E.BY