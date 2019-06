En chaise et championne sportive

On peut décider de se plaindre de son sort et rester inactif, ou faire de nos épreuves une force. «Quand je me suis rendu compte que je ne pouvais rien changer à ma situation mais juste l’accepter, j’ai repris ma vie en main», affirme Corinne Khaouchi, 60 ans, en chaise roulante depuis l’âge de 39 ans.

En 2006, sa vie entière bascule, le diagnostic médical tombe: elle souffre d’une sclérose en plaques. Elle doit suivre de multiples traitements, utiliser un fauteuil roulant électrique, faire de la physiothérapie, prendre des médicaments. Cependant, rien n’améliore son cas.

Corinne Khaouchi est totalement immobilisée de la jambe droite et n’éprouve plus aucune sensibilité du côté droit. Aucune explication scientifique n’est trouvée à sa maladie qui pourrait trouver son origine, selon elle, dans une accumulation de stress.

Encaisser le choc

Ayant pratiqué la danse depuis l’âge de 5 ans et atteint un haut niveau en rock acrobatique, Corinne Khaouchi doit brusquement mettre un terme à cette activité. Encore un renoncement. Lorsqu’elle se remémore cette période de sa vie, notre interlocutrice peine à maîtriser un tremblement dans sa voix. «J’ai dû faire un énorme travail sur moi-même pour accepter ce qui m’arrivait. Je n’arrêtais pas de me répéter qu’il y avait bien pire.»

Tout en nous racontant ses épreuves, elle fait en sorte que l’émotion ne prenne pas le dessus. Après l’annonce de sa maladie, en 2006, elle poursuit son travail en tant que secrétaire, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. En parallèle, elle doit réapprendre tous les gestes de la vie quotidienne. «Au début, j’étais sous le choc, mais ce qui ne tue pas finit par rendre plus fort», affirme cette Genevoise pleine de courage et de vitalité. «Il fallait que je remplace ce que j’avais perdu, que je trouve une raison de continuer.» Ce qui la sauve durant ce tournant si difficile de sa vie est le souvenir d’une seconde passion à côté de la danse: l’équitation. Elle l’avait pratiquée à l’âge de 10 ans, grâce à un oncle, puis avait dû l’abandonner. Son amour des chevaux ne l’a cependant jamais quittée.

Bien des années plus tard, elle y repense comme une activité possible malgré son handicap. Pratiquer un sport nécessitant l’usage des deux jambes lui étant impossible, elle entreprend des recherches pour savoir si le cheval serait une option envisageable.

Ce n’est qu’après dix ans de démarches qu’elle reçoit enfin une réponse positive, de la part de Handisport. Cette association rend possible la pratique de divers sports pour les personnes handicapées tant mentalement que physiquement. À l’âge de 49 ans, Corinne Khaouchi peut enfin remonter sur un cheval et démontre rapidement qu’elle sait ne faire qu’un avec l’animal. Elle s’entraîne au parcours d’obstacles ainsi qu’au dressage.

À l’âge de 56 ans, cette femme combative participe aux Swiss Olympics à Plainpalais et gagne une médaille de bronze en parcours d’obstacles ainsi qu’une autre d’or en dressage. Elle en a été la première surprise. Ces distinctions l’ont remplie de joie et lui ont donné un grand espoir pour l’avenir.

Elle se présente à Berne

Mais son goût pour la compétition sportive ne s’arrête pas là. En effet, elle vient tout juste de remporter deux médailles d’or dans le cadre d’un concours olympique d’équitation à Lausanne, au début de juin. Ses objectifs futurs sont les Jeux paralympiques de Paris 2024, pour lesquels elle compte se préparer: «Le cheval m’a permis de revivre. Je donnerais tout pour poursuivre dans cette voie.»

Parallèlement à ses nouveaux succès en équitation, Corinne Khaouchi s’est engagée sur le plan politique afin de permettre aux personnes malades nécessitant un appui financier de l’assurance invalidité (AI) de faire valoir leurs droits. «Je n’arrêterai pas de me battre pour cette cause.» Vice-présidente du DAL (Défense des aînés, des locataires, de l’emploi et du social, association qui fait partie d’Ensemble à Gauche), elle va de surcroît se présenter prochainement au Conseil national.

(TDG)