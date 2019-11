En cas de pics, Genève restreindra la circulation

Les milieux de la route mécontents

L’annonce du Conseil d’État n’a pas été fêtée au champagne dans les milieux routiers. Elle a même constitué une surprise: l’Exécutif n’aura pas attendu que la justice se prononce sur le dossier alors que la base légale de la vignette fait l’objet d’un recours du TCS et de l’ASTAG, lesquelles n’ont toutefois pas obtenu l’effet suspensif.



«Toutes ces décisions du gouvernement pourraient bien être annulées et nous attendons sereinement l’avis de la Chambre constitutionnelle, commente François Membrez, président du TCS Genève. Le Canton n’a aucune compétence pour faire ce qu’il fait et c’est ce qui sera jugé au final.» En mars 2018, la conseillère fédérale chargée des Transports à l’époque, Doris Leuthard, avait assuré au Conseil national qu’une vignette relative aux performances écologiques des véhicules était concevable «seulement sur le plan fédéral». Ce à quoi des avis de droit commandés à Genève ont répliqué que des mesures limitées dans l’espace et le temps pouvaient se prendre au niveau cantonal.



Cet aspect inquiète Christophe Pradervand, le président genevois de l’ASTAG, qui regroupe les transporteurs professionnels: «Avec 26 législations différentes dans le pays et autant de vignettes sur le pare-brise, on devra utiliser des caméras pour conduire, plaisante-t-il. C’est surtout cet aspect que je critique car sur le fond, le transport professionnel a renouvelé son parc: seuls des véhicules très spécifiques seront entravés.»



Pour le TCS, la mesure est disproportionnée par rapport au résultat attendu. «La loi actuelle, qui prévoit une circulation alternée entre plaques paires et impaires, est plus facile à appliquer, moins bureaucratique», juge François Membrez. «Comment va-t-on informer les Vaudois et les Français? s’inquiète pour sa part Jacky Morard, au nom du lobby Route Genève. Combien de policiers faudra-t-il pour verrouiller les entrées de la ville et vérifier les vignettes, lesquelles font déjà l’objet de falsifications en France?» M.M.