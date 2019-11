En bus ou à vélo, les Genevois ne sont pas tous égaux

Comment les communes genevoises incitent-elles leurs habitants à troquer leur voiture contre le vélo (électrique) ou les transports publics? En coordination avec la politique du Canton, elles ont un rôle à jouer dans l’aménagement des infrastructures. Mais dans le périmètre de leur champ d’action, l’un de leurs leviers passe aussi par le subventionnement direct. Les aides à l’achat d’abonnements TPG-Unireso ou encore d’un vélo peuvent inciter les citoyens à faire le pas. Or, à cette politique-là, toutes les communes ne jouent pas dans la même catégorie, comme l’indique notre radiographie des aides qui, durant l’année 2019, ont été ou sont encore accordées.

Soutien au vélo

Prenons les deux roues d’abord. Rappelons qu’en 2019, le Canton a cessé de subventionner l’achat de vélo électrique individuel, pour passer à une politique dite «à la carte», qui ne finance plus que l’achat de «vélos cargo» (un coup de pouce encore utile pour les familles) ou subventionne la location pour un mois d’un vélo électrique.

La subvention cantonale pour l’achat d’un vélo électrique individuel n’est donc plus d’actualité. Pourtant, certaines communes ont choisi de poursuivre cette opération. Ces aides existent encore dans 17 communes et, sans surprise, les municipalités rurales les mieux dotées financièrement n’ont pas de peine à fournir cet effort. Mais pas seulement. Les grandes agglomérations urbaines, comme Meyrin et Vernier, se sont équipées d’un plan mobilité qui inclut ce type de subvention dans leur stratégie.

Il faut aussi rappeler que certaines communes n’offrent pas ou plus d’aides directes mais financent le prêt de vélos à la belle saison ou d’autres services. Les vélos en prêt de Genèveroule se déclinent, outre le territoire de la ville, à Carouge, à Onex, à Meyrin ou encore au Grand-Saconnex. Les offres de Caddie Services (livraison des courses à vélo) et de Carvelo2go (location de vélo électrique cargo) se développent aussi avec le soutien de certaines municipalités, comme depuis septembre à Carouge pour Carvelo2go.

Gros écarts dans le bus

Pour les abonnements TPG-Unireso, les subventions varient également fortement d’une commune à l’autre.

Championne toute catégorie, Presinge offre 200 francs d’aide à toutes les catégories de voyageurs, adultes, juniors et aînés (plus 500 francs pour l’achat d’un vélo électrique). Étonnant pour un village éloigné à ce jour de plus de trente minutes en bus du centre-ville et à 1 h 10 de l’aéroport? «Cela fait des années que notre commune favorise la mobilité douce. Nous avons la chance d’avoir les moyens de cette politique. Il faut d’autant plus l’encourager que l’arrivée du Léman Express, tout proche, devrait nous rapprocher de la ville», commente Serge Broquard, maire de Presinge.

D’autres communes rurales choisissent d’aider spécifiquement les jeunes pour l’achat des abos TPG-Unireso avec pour explication l’éloignement des établissements scolaires dans lesquels ils doivent se rendre. Satigny, Dardagny et Russin ont fait le choix d’un remboursement intégral pour cette catégorie d’abonnés.

À l’autre bout du baromètre des efforts consentis, on trouve notamment la commune de Carouge, qui a été contrainte de supprimer sa subvention TPG en 2019, dont bénéficiaient jusqu’ici les juniors. Un choix fait sous la pression des exigences d’économies réclamées par la droite au Conseil municipal.

Le conseiller administratif Nicolas Walder, en charge de la mobilité, souligne que «cette subvention était une aide sociale aux familles, qui ne s’inscrivait pas dans la promotion de la mobilité douce, laquelle se fait par d’autres moyens. Celle-ci passe avant tout par l’amélioration des infrastructures, dans le cadre d’une politique globale», dit-il. Rappelons à ce sujet que le Canton vient de lancer un plan doté de 96 mesures pour améliorer le sort des cyclistes et des piétons d’ici à 2023.

La carte CFF

La quasi-totalité des communes proposent enfin des cartes journalières CFF, à un prix variant de 20 francs (Genthod) à 50 francs, mais qui tourne globalement autour de 40 à 45 francs (donnée non représentée sur notre graphique). Pour le train, Vandœuvres se montre particulièrement généreuse en offrant un abonnement demi-tarif aux jeunes de 16 à 25 ans, ainsi qu’aux aînés.

À noter encore le régime particulier des habitants de Céligny, enclavés en terres vaudoises: grâce à des aides cantonales, ils bénéficient d’un remboursement de la différence entre le coût de leur abonnement Unireso et ce qu’il leur en coûterait s’ils habitaient à Genève, soit 730 francs pour un abonnement annuel adulte.