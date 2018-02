En burnout, une mère tente de tuer son bébé

«La société devrait protéger les jeunes familles»

Comment en arrive-t-on à faire autant de mal à son bébé? Nous avons posé la question à la psychiatre Katharina Auberjonois, médecin adjointe et responsable de la consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG. «Il y a certainement un contexte historique lourd pour atteindre ce stade de détresse extrême, analyse-t-elle. Solitude, voire isolement, manque de soutien, précarité financière et possible fragilité psychique préexistante.» Y a-t-il des moyens de détecter les risques? «Un réseau attentif devrait remarquer les signes de détresse chez la mère et le bébé. Les gynécologues, les pédiatres ou les éducateurs de la petite enfance sont habitués à voir les signes d’épuisement psychique. Il y a aux HUG un réseau pluridisciplinaire entre obstétriciens, sages-femmes, gynécologues, pédiatres, pédopsychiatres qui se réunissent régulièrement pour venir en aide aux patients confrontés à des situations de vie complexes.» Durant la première année après l’accouchement, les jeunes mères ont-elles besoin d’une protection particulière? «Les jeunes mères doivent être traitées avec égard par tout leur entourage. Toute la société devrait être concernée par la place des jeunes familles, il s’agit de notre avenir! En réalité, l’organisation de leur vie appartient à la sphère privée. Ce qui me semble adéquat si la famille d’origine vit à proximité et que les moyens financiers sont suffisants. Mais quel soutien notre société propose-t-elle aux jeunes familles isolées qui ne bénéficient pas de l’aide d’une famille d’origine parfois éloignée? Cette solitude devient inquiétante quand il s’agit d’une mère monoparentale, devant travailler à plein temps et dépourvue de réseau.» Les pressions professionnelles peuvent-elles conduire à des situations pareilles? «La pression du monde du travail et les menaces de perte d’emploi poussent les personnes concernées à bout. Des situations aussi dramatiques pourraient servir à rendre les employeurs plus responsables. Il est inquiétant de constater combien de demandes d’adaptation d’horaire de travail sont de nos jours encore refusées.» Ce désespoir peut-il frapper n’importe qui? «Une dépression post-partum, un burnout professionnel suivi d’un effondrement anxio-dépressif peuvent affecter chacun d’entre nous. En cas de fragilité psychique préexistante, ces symptômes peuvent survenir plus rapidement et plus intensément, au point qu’on ne puisse plus imaginer d’autres solutions que de disparaître.» C.F.