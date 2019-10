«En agissant ainsi avec les migrants, l’Europe se renie»

Bien que son mandat de vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme soit arrivé à son terme, Jean Ziegler compte bien garder un pied à l’ONU. Le sociologue genevois se verrait bien encore jouer un rôle comme conseiller pour les commissions d’enquête ou comme membre du panel annuel sur les sanctions unilatérales. À 85 ans, Jean Ziegler ne compte pas déposer les armes. Éternel pourfendeur des banques et du grand capital, il s’apprête à nouveau à monter au créneau pour dénoncer le sort réservé aux migrants.

À quoi travaillez-vous en ce moment?

A la rédaction d’un livre qui doit paraître en janvier. Je vais y dénoncer ce que j’ai vu à Lesbos. Ces immenses camps de concentration pour réfugiés sont une honte absolue. Des êtres humains s’y retrouvent prisonniers derrière des barbelés. Des enfants y souffrent de malnutrition. C’est inhumain et fondamentalement immoral. En agissant ainsi, l’Europe se renie. Elle empêche ces familles d’exercer leur droit d’asile. Je veux me battre pour que le Conseil des droits de l’homme exige la fermeture de ces camps.

Ce problème ne signe-t-il pas aussi l’échec de l’ONU?

En 2006, avant la fin de son mandat de secrétaire général, Kofi Annan avait prédit que l’ONU connaîtrait le même sort que la SDN si elle ne réformait pas le conseil de sécurité. Son idée était de rendre impossible l’utilisation du droit de veto dans les conflits où il y a crime contre l’humanité. Faute de réforme, l’ONU se trouve totalement paralysée et décrédibilisée. En même temps, il n’y a pas d’autre horizon que les Nations Unies et la diplomatie multilatérale pour essayer de trouver des solutions.

Finalement Antonio Guterres n’a pas fait de miracles…

Ne soyez pas trop sévères avec lui. On ne peut pas mettre l’impuissance de l’ONU sur le dos d’Antonio Guterres. C’est un homme formidablement, courageux et très sympathique. Je l’ai côtoyé au sein de l’internationale socialiste et je le connais bien. Sa marge de manœuvre est restreinte. Le contexte est très difficile. Il se retrouve dans la même situation que Kofi Annan face à Bush sauf que Donald Trump est beaucoup plus dangereux. Il est capable de claquer la porte de l’ONU. Et là, ce serait la fin parce que 26% du budget sont payés par les États-Unis.

Vous ne changez pas votre fusil d’épaule. Pour vous l’impérialisme américain continue d’être le problème…

Regardez ce qui se passe avec les sanctions économiques unilatérales. Dernièrement, les États-Unis ont contraint les banques suisses à ne plus assurer les transferts courants qui permettaient à la représentation diplomatique vénézuélienne en Suisse de fonctionner normalement. Les charges courantes et les salaires des employés de la mission ne pouvaient plus êtres payés. Ignacio Cassis n’a pas réagi. C’est très grave car c’est une violation des accords de Vienne. Berne aurait dû pallier le blocage des banques privées en offrant au Venezuela un circuit de secours avec Post finance qui lui appartient à 100%.

L’apparition de nouvelles formes de combat et l’émergence de personnalités telles que Greta Thunberg doivent vous réjouir, non?

Oui évidemment, Les États n’ont que peu de prise sur ce qui se passe sur cette planète et les jeunes ont compris que nous vivions sous la dictature des oligarchies du capital financier et globalisé. Les 500 plus puissantes sociétés transnationales tous secteurs confondus contrôlent 52% du Produit mondial brut. Leur course effrénée au profit menace notre planète. Celle-ci sera foutue si on ne respecte pas l’accord de Paris. Le combat pour le climat offre un nouveau biais pour attaquer le système capitaliste et cela me réjouit.