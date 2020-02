En Ville, les magistrats boudent un Municipal qui patine

Esther Alder a sans doute dû trouver le temps bien long. La magistrate a affronté seule les deux dernières séances du Conseil municipal de la Ville. Les autres sièges réservés aux représentants de l’Exécutif sont restés vides la majeure partie du temps. Quand la Verte a fini par quitter la salle aux alentours de 22h30, le PLR a fait voter l’arrêt de la séance trente minutes avant la fin. «Plus aucun représentant de l’Exécutif n’était présent», s’indigne la libérale-radicale Patricia Richard.

Ce n’est pas la première fois. Les conseillers administratifs se font toujours plus rares dans l’hémicycle. Le téléspectateur attentif l’a sans doute remarqué, l’analyse des PV le confirme. C’est simple: sur les quinze séances qui ont eu lieu depuis septembre, le collège a été présent in corpore seulement pour trois d’entre elles, dont celle, immanquable, consacrée au budget. Il est fréquent que les magistrats se retrouvent à deux ou trois, même lors de la partie dévolue aux questions orales.

Nombreuses sollicitations

Le règlement est pourtant formel: le Conseil municipal délibère «en présence du Conseil administratif». Faut-il y voir une forme de lassitude de la part de magistrats régulièrement pris à partie dans les débats depuis l’affaire des notes de frais? Ou le résultat d’un Exécutif (de gauche) «en fin de règne» comme assènent certains conseillers municipaux (de droite)? Non et non, assure-t-on au Palais Eynard. Si Sami Kanaan, le seul à se représenter, admet que «la motivation n’a pas augmenté» en raison d’un climat «de plus en plus délétère», Sandrine Salerno réfute tout «ras-le-bol» ou «désintérêt» pour les débats. «Chaque fois qu’il y a des points qui le concernent, le conseiller administratif en charge est présent», souligne la maire de Genève. Guillaume Barazzone dit qu’il «a toujours été là pour défendre les propositions de [s]on département».

«Nous avons tous de nombreuses sollicitations pour représenter la Ville, souligne Sandrine Salerno. Nous arbitrons toujours la question de la présence. Où suis-je le plus utile? En étant physiquement là, alors que je n’ai aucun point à l’ordre du jour (le Département des finances et du logement est celui qui le nourrit le moins) ou me rendant à l’Association des communes genevoises ou à un événement où je fais un discours comme lors de la cérémonie d’hommage à nos deux Prix Nobel?»

Ordre du jour «surchargé»

Il n’empêche. Pour l’ancien président du Conseil municipal Eric Bertinat, l’absence des conseillers administratifs est «endémique». En début de législature, quand les élus ne siégeaient pas encore à l’OMM, dans le quartier des Nations, mais en Vieille-Ville, l’UDC s’était amusé à compiler les PV. On remarque qu’il y avait au moins un élu absent à chaque séance, mais rarement davantage. «Ces éminences de l’Exécutif font preuve d’une certaine prétention vis-à-vis du délibératif qui, comme son nom l’indique, n’est pas un législatif et n’a donc que très peu de compétences», estime Eric Bertinat.

Mais à l’entendre, ces absences ne constituent que «la pointe de l’iceberg». «La bonne marche du Conseil municipal est entravée par des dysfonctionnements plus profonds», poursuit-il. Le désamour entre un Exécutif de gauche et un Délibératif de droite n’explique pas tout. Eric Bertinat pointe une inflation d’urgences (textes dont on demande qu’ils soient discutés lors de la séance suivante), alors que l’ordre du jour est déjà «surchargé». On dénombre pas moins de 240 points en attente d’être traités. Certains textes ont été déposés il y a plus d’une dizaine d’années. «On se noie dans des motions qui n’obligent en rien. Je comprends que le Conseil administratif y bâille», dit l’UDC.

Textes retoqués

Pire: depuis le début de la législature, une trentaine de textes ont été soit vidés de leur substance, soit carrément annulés, rappelle le socialiste Pascal Holenweg, le Canton jugeant que le Municipal avait outrepassé ses compétences. «Il arrive qu’à des fins électoralistes, des partis déposent des textes dont ils savent pertinemment qu’ils vont être rejetés. Au final, c’est du temps et de l’argent gaspillé», dénonce Eric Bertinat. On pense aux délibérations visant à imposer la tenue d’un audit dans les départements de Sami Kanaan et de Rémy Pagani, une compétence... du Conseil administratif. On pense aussi à la récente «urgence» pour demander à l’Exécutif de prendre position sur la pénalisation de l’homophobie – ce qu’il avait déjà fait dans un communiqué. «Il fallait absolument que certains en profitent pour s’exprimer à quelques jours de la votation», s’exaspère la PLR Patricia Richard.

Dans une large majorité, les propositions du Conseil administratif (et les deux derniers budgets) ont passé la rampe. Mais des signes montrent que la machine se grippe. Guillaume Barazzone a vu défiler quatre séances avant que les élus ne daignent traiter sa proposition pour munir la Ville de nouveaux véhicules devenus «indispensables». Le magistrat PDC déplore «une agressivité nouvelle dans l’hémicycle, contre-productive pour faire avancer les dossiers». Un climat rendu encore plus tendu par l’approche des élections. Le «connasse» lâché par la présidente Marie Pierre-Theubet à la fin de la dernière séance en est une illustration.

Manque de confiance

La manière de faire de l’Exécutif irrite aussi les élus. «Certains magistrats ont de la peine à accepter que les choses n’aillent pas dans leur sens», observe Uzma Khamis Vannini. L’écologiste cite le «revote» sur la vente d’une parcelle à Vernier ou l’insistance pour faire voter «sur le siège» sur la rénovation du Métropole, alors qu’un passage en commission a permis d’économiser 800'000 francs. «Trop souvent, on est mis devant le fait accompli», poursuit Uzma Khamis Vannini. Des mots qui viennent d’une Verte mais que ne renierait pas la droite.

Lors de la dernière séance, le PLR a conditionné l’investissement de 20 millions de francs pour développer le réseau cyclable à un contrôle de chaque projet par les élus. Sans l’amendement, le crédit aurait été refusé. «Nous n’avons tout simplement plus confiance», résume Patricia Richard. Repartir sur de nouvelles bases avec le Municipal, telle sera sans doute l’une des priorités de la nouvelle équipe qui s’installera, le 1er juin, au Palais Eynard.