En Ville, les élus PLR ont déserté le Conseil municipal

Iront, iront pas? Dilemme pour les élus du PLR en Ville de Genève mardi. La séance plénière du Conseil Municipal se tient au même moment que l’assemblée du parti cantonal portant sur l’affaire Maudet.

La veille, le nouveau chef de groupe Simon Brandt — à partir de février — affirmait que les conseillers municipaux «aviseraient sur le moment». Mardi matin, Patricia Richard, l’actuelle chef de groupe, déclarait pour sa part «ne pas savoir du tout» la proportion d’élus qui déserterait les bancs du Délibératif pour rejoindre l’Uni Bastions et participer à ce «moment d’Histoire». «Quand j’ai fait remarquer au président du parti [ndlr: Alexandre de Senarclens] que cette assemblée extraordinaire avait été prévue le soir d’une plénière du plus grand groupe du parti au plan communal, il m’a répondu: j’assume», regrette Patricia Richard.

Vote des urgences avancé

A 17h30, heure du début de la séance du Municipal, les 14 élus libéraux-radicaux sont présents. «Alors, tu vas à la suprise-party du PLR?» lance, goguenard, un conseiller municipal à l’attention de Rémy Burri. «On verra bien», lui répond l’élu PLR. Le président du Conseil municipal, Eric Bertinat, va faciliter la tâche au groupe libéral-radical. Il informe les élus qu’il a décidé, «par courtoisie», de modifier l’ordre du jour et de faire voter les urgences dès le début de la session. Il s'agit des textes qui seront abordés en priorité lors des séances de mardi et mercredi.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Moins d’une heure après leur arrivée, les conseillers municipaux commencent à quitter l’Organisation météorologique mondiale, où siège provisoirement le Délibératif. Ils doivent traverser une partie de ville. L’assemblée du parti commence à 19h30. «Finalement, on y va tous», lance Pierre de Boccard. Florence Kraft-Babel «fait le taxi» pour ceux qui n’ont pas de moyen de transport. Les rangs du PLR se vident. «On revient après le vote», promet Patricia Richard. Difficile de dégager une tendance et dire si le groupe soutient ou non Pierre Maudet. «Le groupe est assez partagé», affirme Pierre de Boccard.

A 19h00, il ne reste plus que Simon Brandt. «Il faut qu’il y ait au moins un PLR qui reste», dit celui qui est aussi le candidat du parti au Conseil administratif. Il finira aussi par s’éclipser juste avant la pause du Municipal. «Je vais juste y faire un tour», glisse-t-il. La gauche va-t-elle en profiter? Reprise des débats à 20h30. (TDG)