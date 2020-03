En Ville, l'étrange campagne du second tour

Le cœur n’y est pas. Ou si peu. Les douze candidats – oui, douze – toujours en lice pour le second tour de l’élection au Conseil administratif de la Ville de Genève sont confrontés à un défi de taille: faire campagne en dépit des circonstances et sans pouvoir aller à la rencontre des gens. «C’est extrêmement compliqué», confie Pierre Bayenet d’Ensemble à Gauche (EàG, SolidaritéS-DAL). «J’ai les pieds et les poings liés», se désole l’indépendante Sanja Duvnjak.

Les stands sur les marchés? Il n’y a plus de marchés. Les affiches dans la rue ou sur les transports publics? Personne ne les voit. Les débats organisés par des associations? Annulés. La présence dans les médias? Réduite à la portion congrue, l’épidémie phagocytant ce qui reste de l’actualité. Sans tout miser sur les réseaux sociaux, certains ressuscitent la permanence téléphonique (EàG), écrivent une lettre aux Genevois (la PDC Marie Barbey-Chappuis) ou tentent d’arriver dans leur boîte aux lettres grâce à des cartes postales (le PS) ou à l’indémodable tous-ménages (le PLR Simon Brandt).

Relative sobriété

Une bien étrange campagne. «Ce n’est pas une campagne, c’est une mascarade», dénonce Sanja Duvnjak. Estimant que, dans ces conditions, il est impossible que les électeurs puissent se former librement une opinion, EàG et le MCG ont déposé un recours pour reporter le scrutin du 5 avril.

«Les gens ont la tête ailleurs et d’autres problèmes à régler en ce moment», soutient Luc Barthassat. Grand amateur de Facebook devant l’Éternel, le MCG renâcle même à y faire campagne. «Je ne me sens pas à l’aise à l’idée de mettre une cravate, montrer ma tronche et de dire aux gens: votez pour moi! Il y a quelque chose d’indécent à se mettre en avant dans un contexte pareil», dit-il.

Il n’est pas le seul à penser ainsi. La sobriété est de mise sur les réseaux sociaux. Les autres candidats se montrent plutôt discrets, relayant essentiellement des publications en lien avec le coronavirus. «Et puis un post sur Facebook, ce n’est jamais la même chose que d’aller dans un marché», déplore Alfonso Gomez. Le Vert se trouve d’ailleurs en quarantaine depuis que son épouse a été testée positive. Lui-même a des symptômes. «Cette période est anxiogène pour tout le monde. On est tous confiné. Notre propre quotidien prend le dessus», relève Maria Pérez du Parti du Travail, qui craint pour la santé de sa mère vivant dans un EMS à Madrid.

Contenus «sponsorisé»

Discrète sur Facebook jusqu’à présent, la campagne commence toutefois à s’animer. Après avoir sillonné les quartiers au guidon d’un triporteur, Christo Ivanov se filme – non sans humour – depuis sa cuisine. Des vidéos qu’il publie ensuite sur Facebook et qu’il «booste» (ndlr: il paie afin d’atteindre une audience qui dépasse ses «amis»). «C’est la seule manière d’entrer en contact avec la population. Pour moi qui souhaite casser les codes et montrer que ce n’est parce qu’on est UDC qu’on est un facho, cette impossibilité de faire campagne dans la rue est une catastrophe», se désole celui qui se réclame de la tendance Adolf Ogi.

D’autres partis ont recours aux contenus «sponsorisés» sur les réseaux sociaux. Certains plus que d’autres. Tous ne peuvent pas s’appuyer sur le même budget. «Clairement, nous n’avons pas les moyens pour mettre de la publicité sur Facebook ou dans les médias», rapporte Maria Pérez. Interrogé par «Le Courrier», le PdT a déclaré un budget de 40 000 francs, là où le PLR communiquait 600 000 francs et le PS 500 000 francs.

Appels du pied

En coulisses, on s’active également. Au détour d’une publication, le député socialiste Grégoire Carasso a glissé qu’il ajouterait «sans hésiter» sur son ticket Marie Barbey-Chappuis, qu’il juge plus «compatible». D’autres (ex-)élus de gauche l’ont imité. Des UDC ont riposté en appelant à voter en faveur de Simon Brandt. Alors que le scrutin s’annonçait extrêmement ouvert (quatre magistrats qui ne se représentent pas, seize candidats), l’unique enjeu de ce second tour réside dans le match qui oppose la PDC au PLR pour le cinquième et dernier siège à l’Exécutif – les quatre candidats socialistes et Verts semblant intouchables.

Dans une conférence de presse organisée par visioconférence sur l’application «Zoom», Sami Kanaan, Christina Kitsos, Frédérique Perler et Alfonso Gomez ont, chacun depuis chez eux, martelé l’importance d’un «service public fort et efficace» en temps de crise sanitaire. La pandémie et ses conséquences vont redéfinir les priorités. «On a débattu pendant des heures du port de l’arme par les policiers municipaux, et on se rend compte maintenant qu’ils n’ont pas de masque», pointe Alfonso Gomez. Christina Kitsos souligne que la Ville a un rôle à jouer en renforçant ses politiques de proximité, par exemple dans la prévention des violences domestiques grâce à des logements relais ou aux travailleurs sociaux hors mur.

Les propositions sont encore timides. Il s’agit de trouver le bon ton pour ne pas se faire taxer de récupération. À gauche comme à droite, on s’accorde sur le fait que les PME locales et les indépendants doivent être soutenus financièrement. Et «débarrassés des tracasseries administratives» (UDC), voire exemptés de la taxe professionnelle (PLR, MCG). La crise «exacerbant les inégalités sociales», Maria Pérez propose la création d’un fonds solidaire municipal. Au regard des difficultés qui l’attendent, le prochain Conseil administratif a tout intérêt à être opérationnel dès le 1er juin.

On se prépare comme on peut dans les communes

Si Carouge connaît déjà la composition de son Exécutif, vingt et une communes, dont les autres villes du canton, sont invitées au second tour de ces élections. Comment les candidats vivent-ils cette étrange campagne? Aperçu à Onex, Lancy et Meyrin chez six d’entre eux, tous de partis différents.

Dans l’ensemble, ils se réjouissent que le scrutin soit maintenu. Seul le Lancéen Thierry Aeschbacher (PLR) estime «qu’on aurait pu reporter. On est à la limite d’un bon fonctionnement démocratique.» Deuxième constat, leur campagne se fait principalement sur les réseaux sociaux, avec un bémol pour le Meyrinois Marco Gaetanino (UDC). Enfin, tous regrettent le manque de contacts humains.

«Ce n'est pas simple»

À Onex, Anne Kleiner (PDC) confirme: «Nous utilisons beaucoup plus les réseaux sociaux. Afin de ne pas toucher uniquement nos membres, nous avons subventionné des campagnes plus larges sur Facebook.» Des courriers personnalisés ont aussi été envoyés. «Et pour avoir un véritable lien, nous faisons des appels téléphoniques afin d’inciter les électeurs à voter.» Pour la présidente du nouveau parti onésien l’ECHO, Nathalie Keller, cette campagne n’est pas facile. «D’autant que j’ai été atteinte par le Covid-19 et étais donc totalement confinée chez moi ces derniers jours.» Facebook ainsi que des tous-ménages sous forme de courriers personnalisés et de cartes postales sont les principaux moyens qu’elle utilise. «Mais je pense que la campagne s’est surtout déroulée avant le premier tour. Les gens ont déjà eu l’occasion de se faire une opinion. J’espère juste qu’ils iront voter.»

À Lancy, la socialiste Salima Moyard tente de faire campagne tout en s’astreignant au télétravail, avec deux très jeunes enfants à la maison. «Ce n’est pas simple, d’autant que ma charge de travail n’a pas diminué.»

Elle est présente sur les réseaux sociaux, «mais on doit faire attention au ton que l’on emploie. Il faut rester sobre, les gens ont déjà assez de pression comme ça en ce moment. Nous avons aussi distribué un nouveau flyer sous forme de tous-ménages, et un second va arriver dans les boîtes aux lettres, afin de montrer que le parti de mon colistier Damien Bonfanti (Les Verts) soutient ma candidature. Cela dit, je crois que la vraie campagne s’est déroulée avant le premier tour déjà. Nos arguments n’ont pas changé en trois semaines.» Le PLR Thierry Aeschbacher, lui, se retrouve «avec un gros stock de chocolats à la maison. On avait prévu de les distribuer sur les stands… Sinon on a conservé l’envoi d’un tous-ménages, et l’affichage payant en plus de celui des panneaux officiels.»

Autres préoccupations

À Meyrin enfin, le Vert Éric Cornuz a opté pour un tous-ménages avec son colistier Laurent Tremblet (PDC), «et l’appui des socialistes qui nous soutiennent. Sinon, en effet, je mise sur internet. Plutôt Facebook, et Instagram pour les électeurs plus jeunes, mais les messages sont similaires. J’imagine que cette campagne est plus compliquée pour les candidats qui n’ont pas un grand parti derrière eux. Il y a là une forme d’inégalité…»

L’UDC Marco Gaetanino, lui, est le plus atypique de nos six candidats. «J’ai pris la décision de ne pas faire vraiment campagne, y compris sur les réseaux sociaux. J’ai juste une affiche à Meyrin, mais je ne pense pas que beaucoup de gens vont la voir. Je suis plutôt un homme de terrain, j’aime le contact. Et franchement, ce serait déplacé. La population a d’autres soucis en tête en ce moment.»

Caroline Zumbach et Xavier Lafargue