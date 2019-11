En Ville, 300'000 francs d'indemnités n'auraient pas dû être versés

«Une réglementation complexe et incohérente». C'est le constat effectué par la Cour des comptes dans son audit sur les indemnités horaires des employés de la Ville de Genève, présenté jeudi. Les juges pointent du doigt des dédommagements «discutables», sans «fondement juridique suffisant» et des inégalités entre services, sans oublier des pratiques curieuses d'aménagement du temps de travail. La Ville, elle, planche déjà sur un nouveau règlement pour mettre de l'ordre.

L'audit concerne les indemnités versées aux employés pour compenser certains inconvénients, comme le travail de nuit ou durant le week-end. Elles représentent un montant annuel de près de 12 millions de francs. Mais les trois règlements en la matière, qui datent des années 70 et ont été modifiés au coup par coup durant les années, sont obsolètes.

Des différences le week-end et la nuit

Résultat? De nombreuses incohérences. Des indemnités sont versées spécifiquement à la Voirie, et pas à d'autres services de la Ville subissant pourtant les mêmes nuisances, note la Cour. Par ailleurs, les heures travaillées le week-end ne sont pas payées de la même manière en fonction de leur nombre et du jour concerné. On trouve à la fois des forfaits et des dédommagements horaires. Il y a même des disparités entre services: le personnel de la Voirie touche 20 fr. 25 par heure lorsqu'il travaille le dimanche alors que les autres collaborateurs de la Ville ne peuvent obtenir que 10 fr. 05 .

Le travail de nuit, pour lequel les employés sont dédommagés, ne commence pas à la même heure selon le service concerné. Cela peut être 18 h , 19 h , 22 h ou encore minuit. Concrètement, vu ces disparités, une semaine de piquet peut rapporter entre 183 fr. 25 et 380 fr. 75 à un employé. Pour la Cour, ces incohérences contreviennent au principe d'égalité de traitement et font courir le risque «de verser des indemnités pour des nuisances qui ne sont pas réellement subies».

Et c'est le cas: la Cour relève que 300 000 francs de dédommagements n'auraient pas dû être versés en 2018. Certains services appliquent en effet un règlement qui ne les concerne pas ou plus, note l'organe de contrôle. D'aucuns se sont donc versés des indemnités pour collation ou repas. Par ailleurs, une vingtaine d'employés de la police municipale ont reçu une indemnité pour horaire irrégulier, alors qu'ils n'en effectuent que rarement. Au Grand-Théâtre, des doublons existent aussi pour une vingtaine d'employés.

Une indemnité pour l'horaire d'été

Certaines indemnités sont carrément «discutables», selon la Cour. Celle pour «horaire décalé» ( 107 298 francs en 2018) peut même «mener à des dérives»: en effet, certains collaborateurs de la Voirie touchent de l'argent chaque année à partir du moment où «les heures d'été sont mises en place au sein du service». Cette pratique sera néanmoins abolie dès l'an prochain. Ce n'est pas tout: un trouve aussi une indemnité couvrant la perte d'indemnités (!) en cas d'absence et de vacances ( 271 016 francs en 2018).

La Cour dénonce des dédommagements sans base réglementaire, établis sur décision de l'Exécutif. Comme celles versées à certains collaborateurs du Département des finances et du logement ( 23 000 francs pour 2018) ou aux secrétaires ou assistants de magistrats ( 14 100 francs pour 2018). Autre exemple de pratique discutable, selon la Cour: les concierges d'écoles reçoivent une somme annuelle oscillant entre 1500 et 13 500 francs pour fermer les portes des locaux scolaires, le soir à 22 h . L'audit pointe aussi des interrogations sur la nature des nuisances subies par le personnel de scène du Grand Théâtre ( 900 000 francs pour 2018) et au SIS (2,5 millions).

Des lacunes sont également dénoncées en termes de contrôle. On trouve notamment des erreurs de saisie. Certains services n'effectuent aucune vérification mensuelle détaillée, regrette la Cour. Plus de 80 personnes ont par ailleurs accès au système informatique permettant de saisir et de valider les indemnités: deux collaborateurs se sont ainsi «autovalidés» leurs propres versements, qui pour l'un n'étaient pas justifiés. Le rôle de la Direction des ressources humaines (DRH), peu clair, génère aussi des tensions entre les services, relate l'audit.

Trois séances avec les syndicats

Ce n'est pas la première fois que la Cour des comptes enquête sur les indemnités versées par la Ville de Genève. En 2011, ces dernières avaient déjà fait l'objet d'un rapport. Son suivi avait montré que la plupart des recommandations «n'avaient pas été mis en place dans les délais impartis», note le rapport. Depuis, la Ville a néanmoins édicté un nouveau règlement validé en juin dernier, qui reste à entrer en vigueur après consultation des syndicats et commissions du personnel. Trois séances sont prévues ces prochains mois.

Pour le reste, la Cour a édicté huit recommandations. La première a été refusée: il s'agissait de soumettre chaque indemnité – horaire ou forfaitaire – au même régime en termes de deuxième pilier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Selon les juges, des inégalités vont ainsi perdurer. Mais la Ville explique que soumettre les indemnités horaires contreviendrait aux règles de la caisse de prévoyance CAP.

La Ville a accepté chaque autre demande: mettre en oeuvre le nouveau règlement le plus rapidement possible, mieux organiser le temps de travail pour réduire les inconvénients horaires ou encore mieux gérer le contrôle de gestion des indemnités, notamment informatique. Enfin, la Cour recommande de supprimer les indemnités non-dues, ce qui permettrait d'économiser environ 170 000 francs par an.

