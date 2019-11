En 2020, la Plage des Eaux-Vives comptera un peu plus d'arbres, de plage et de toilettes

Les autorités cantonales genevoises ont fait le point ce mercredi – par le biais d'une lettre d'information – sur l'utilisation de la plage publique des Eaux-Vives inaugurée cet été au bord de la rade de Genève. Et à l'État de se déclarer «très satisfait» de ce qu'il appelle poétiquement «une parenthèse estivale».

Débris de verre, cigarettes et objets peu affriolants

Suite à l'inauguration de la plage le 22 juin 2019, des commentaires négatifs avaient fusé à l'encontre de certains de ses utilisateurs, peu respectueux du site. Ceux-là mêmes responsables d'avoir abandonné sur les 300 mètres de plage des débris en tous genres (cadavres de bouteille, papiers, cigarettes et autres objets peu affriolants). Les autorités reconnaissent avec euphémisme ces «incivilités nocturnes en termes de déchets» qui n'auraient été constatées – selon elles – que les premières semaines d'ouverture. Les usagers se seraient rapidement familiarisés avec le fonctionnement de tri à la sortie du site, affirme le Canton.

L'État indique également que les interdictions relatives aux feux et barbecues auraient été largement respectées. Seules ombres au tableau: la musique («amplifiée»), la présence de chiens sur la plage ainsi que la circulation des vélos sur la grève, qui demeure interdite.

Les nouveautés pour 2020

Dès l'année prochaine, il faudra compter sur un second espace de récupération. La relevée des déchets devrait être «optimisée», assurent les autorités. Des emplacements supplémentaires pour les vélos seront installés. Miracle du côté des arbres puisque quatre bosquets supplémentaires feront leur apparition sur la plage, portant le nombre de bosquets à six.

La plage sera également plus longue: 400 mètres en lieu et place des 300 mètres cet été. La surface de gazon devrait doubler. Second miracle: l'apparition de toilettes sur le site, soit deux blocs de huit toilettes sans compter une autre pour les personnes à mobilité réduite ainsi que deux vestiaires pour les plus pudiques. Enfin, le restaurant tant attendu devrait également ouvrir ses portes l'été prochain.