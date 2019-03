En 2018, l'argent aura plu sur le canton de Genève

La crise politique genevoise? Les déficits? Quelle crise? Quels déficits? Presqu'au complet le conseil d'Etat a présenté «ses meilleurs comptes depuis 2010», souligne avec gourmandise le président du Conseil d'Etat, Antonio Hodgers. Ceux-ci présentent en effet un excédent de 222 millions. Et ce n'est pas tout, puisqu'en en parallèle 286 millions de provisions ont été créées pour couvrir des risques divers. L'excédent aurait pu largement dépasser celui affiché aujourd'hui.

Explosion des bénéfices

Ce sont les revenus en hausse de 6% par rapport aux comptes 2017 qui ont fait la différence: «La croissance de l'économie en 2018 a été plus forte qu'anticipée», explique la ministre des Finances Nathalie Fontanet. La hausse s'est traduite par une explosion de... presque 25% du produit de l'impôt sur les entreprises (la deuxième source de revenu la plus importante du ménage cantonal), qui a rapporté 1,7 milliards! Sur des montants beaucoup plus faibles (entre 560 et 520 millions), les impôts immobiliers, la rétrocession à Genève de sa part sur l'impôt fédéral direct, bourgeonnent de 15% en moyenne. Inutile de dire que ces vives hausses ont complètement pris de cours les prévisions budgétaires.

Une ombre au tableau? Oui, l'impôt sur les personnes physiques ne grimpe que de 1% alors que le nombre de places de travail dans le canton a augmenté de 3,4%, plus que le PIB (3,1%). Mais le résultat est tout de même là. Par rapport à 2017, le canton a récolté 504 millions de recettes en plus, pour un total de 8.7 milliards.

327 nouveaux postes

Que faire de cet argent? Payer les charges par exemple et faire des provisions en cas de coups durs. Les charges, ce sont par exemple les 326 nouveaux emplois plein temps créés en 2018... Elles grimpent de 4,3% à 2,5 milliards. Les provisions, ce sont 157 millions mis de côté pour payer éventuellement l'annuité des fonctionnaires, dont le non versement en 2016 a été contesté en Justice. Ou encore 64 millions pour des pertes probables liées à des taxations non recouvrables. Au total, 286 millions de provisions ont été crées, mais rien sur la Caisse de pension des fonctionnaires: «Compte tenu des projets de loi en présence qui influent sur l'avenir de la caisse et qui seront tranchés le 19 mai 2019 par le peuple, il a été convenu avec la Cour des comptes qu'il n'était pas possible de prévoir un montant précis», souligne Nathalie Fontanet. Enfin, les subventions accordées, principal poste des dépenses de l'Etat, ont aussi dérapé de 4,3% à 4,1 milliards.

Un mot sur les investissements? Avec 487 millions, on a dépensé 18% de moins que prévu en 2018, pour toutes sortes de raisons techniques, expliquées par le responsable des Infrastructures, Serge Dal Busco. On a donc construit presqu'un tiers de moins qu'en 2017.

Dette en baisse

Le résultat de ces tendances se marque sur la dette. Baisse des investissements et hausse des excédents font baisser la dette, qui atteint 11,4 milliards. Elle retrouve son niveau de 2012.

«Ces bons chiffres permettent de voir venir, explique Nathalie Fontanet. Des votations importantes nous attendent le 19 mai. La réforme fiscale, le recapitalisation de la Caisse des fonctionnaires et, à plus longue échéance, la réforme des grilles salariales des fonctionnaires vont certainement entraîner des charges supplémentaires à l'avenir.»

(TDG)