Embûche sur le chemin des Grands Esserts

Envoyez vos tubes d’aspirine à l’Exécutif de Veyrier. Le Conseil administratif se retrouve pris en étau entre une injonction de la justice et le vote contradictoire de son Conseil municipal. La Chambre constitutionnelle a ordonné à la Commune d’élaborer un seul plan localisé de quartier (PLQ) pour le centre commercial Beaux-Champs et 230 premiers logements à la Maison de Vessy sur les quelque 1200 prévus au total. Cela afin de respecter une initiative populaire du PLR, visant l’implantation de commerces simultanément à l’arrivée de premiers habitants. Or, le Législatif vient de refuser l’entrée en matière sur un crédit d’étude complémentaire de près de 200 000 francs pour son élaboration. «On est un peu coincés, confirme le maire, Raymond Gavillet. On a l’obligation de faire ce PLQ mais le Législatif ne nous donne pas les sous. On va consulter le Service des affaires communales et ses juristes pour savoir que faire.»

Pour le parti Veyrier Ensemble, la non-entrée en matière était une question de principe. Étant donné «la réponse que nous avons reçue du Conseil d’État, qui dit clairement depuis le début qu’il conservera deux PLQ» et «au vu de leur avancement, il nous paraît aberrant de soutenir cette demande dans une période budgétaire difficile où les dépenses doivent se faire de façon cohérente pour des projets d’utilité publique», indique la cheffe de groupe, Aline Tagliabue.

Même ligne pour le groupe socialiste: «Cette proposition nous semble d’autant plus aberrante qu’elle propose de financer un travail en doublon, puisque celui-ci a déjà été fait par l’État, abonde Maude Bessat. Le coût final de cette proposition est équivalent à 2,5 fois la somme votée. Or le budget communal 2019 n’est pas reluisant.»

Le PDC avance d’autres arguments, basés sur la prudence. Avant de voter ou non ce crédit, il voulait connaître les conséquences d’un vote dans un sens et dans l’autre. «L’essentiel des débats se déroule sur le tapis juridique, résume le conseiller municipal Jean-Marie Martin. Cela ne s’arrêtera pas là si notre administration ne s’assure pas que toutes les démarches en cours et à venir pour élaborer et valider ce PLQ unique ne sont en aucun cas attaquables juridiquement. Nous ne rentrerons donc pas en matière tant que l’Exécutif n’aura pas obtenu de confirmation ferme par le Service de surveillance des communes d’une part et par un avis de droit d’autre part que les démarches proposées sont en tout point correctes.»

Le groupe PLR, favorable au PLQ unique, est le seul à avoir accepté l’entrée en matière. «Notre idée est d’appliquer ce que la justice demande à la Commune, précise Olivier Duc, chef de groupe. On doit aller jusqu’au bout de la démarche.»

