Embardée près du Jet d'eau: le conducteur sera poursuivi

On en sait un peu plus sur la course-poursuite qui s'est terminée en embardée, mardi soir sur les quais. Les cinq occupants de la voiture prise en chasse par la police étaient nés entre 1990 et 1994 et habitaient en France. Ils étaient venus passer la soirée à Genève.

Coursé par la police pour avoir roulé à vive allure sur les quais de la rive gauche, le groupe a fini sa course contre un mur de la rue du 31-Décembre. Le conducteur, né en 1992, français et domicilié en France, sera poursuivi en justice. Il a été mis à disposition du Ministère public pour empêchement d'accomplir un acte officiel, vitesse inadaptée, mise en danger de la vie d'autrui, infractions à la Loi sur la circulation routière et accident avec blessés.

La voiture de police avait elle aussi fini sa course en embardée. Une policière a été blessée. «Elle a passé la nuit à l'hôpital pour y subir des examens et est évidemment en arrêt de travail», explique Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police. Par chance, sur les quais, personne n'a été percuté mais de nombreux témoins sont choqués.

Pourquoi la voiture de marque allemande roulait si vite? «A priori, il s'agirait d'une altercation avec d'autres usagers qui a poussé le conducteur a rouler ainsi», détaille le porte-parole. Le véhicule n'était pas volé.