Élus dans les communes et au Canton, ils font leur choix

Mercredi, lors du Municipal de la Ville de Genève, les lettres de démission vont pleuvoir. Cinq conseillers municipaux rendront leur tablier. D’autres suivront. Élus le 15 avril, ils sont une dizaine à se consacrer exclusivement à leur mandat de député. Tel est le choix des Verts Jean Rossiaud et Marjorie de Chastonay, des socialistes Jennifer Conti et Sylvain Thévoz ou du PLR Adrien Genecand. «J’ai toujours trouvé qu’exercer un double mandat n’est pas sain, stipule ce dernier. C’est aussi difficilement conciliable avec la vie de famille.» Sans compter que dans la plupart des partis, le cumul est interdit.

En Ville de Genève, les départs ne vont pas passer inaperçus car nombre de démissionnaires sont des figures importantes du Délibératif. À l’image de l’ex-chef de groupe PS Grégoire Carasso ou d’Adrien Genecand justement. Dans le parti de ce dernier, ils sont quatre à pouvoir intégrer le Grand Conseil. Dont deux en tant que suppléants: Vincent Subilia et Natacha Buffet-Desfayes. Si le PDC Souheil Sayegh, suppléant lui aussi, hésite et a sollicité l’avis de son parti, les deux PLR ont opté pour le Grand Conseil. «Il est difficile d’allier les deux vu la complexité des dossiers. Courir deux lièvres à la fois me semble malvenu», tranche Natacha Buffet-Desfayes.

Une opinion que partage Marion Sobanek. Après quatorze ans et demi, la conseillère municipale PS cède sa place au sein du Délibératif de Chêne-Bougeries. «Pas par mépris des affaires communales mais, au contraire, par respect, insiste-t-elle. Le choix est douloureux, mais c’est plus clair si l’on se consacre à une seule chose.»

«Jusqu’au vote du budget»

Sur le principe, c’est aussi la thèse qu’a toujours défendue le conseiller municipal PLR Simon Brandt. En 2014, il proposait d’interdire aux conseillers municipaux de siéger aussi dans des commissions extraparlementaires dépendantes du Municipal, arguant notamment du risque d’absentéisme chez les cumulards. «Si je manque une séance, vous pourrez me le rappeler», lance celui qui s’apprête à siéger dans les deux parlements. «Les statuts me le permettent durant six mois. J’ai convenu avec mon groupe que je reste jusqu’au vote du budget, pour finir le chantier commencé.» Il indique aussi changer de travail dès lundi et quitter le secrétariat général du Département de la sécurité et de l’économie, en accord avec la Constitution.

Au MCG, la question fait moins débat. Le cumul étant autorisé, Danièle Magnin et Daniel Sormanni devraient rempiler dans les deux parlements. La présidente du parti, Ana Roch, gardera, elle aussi, son mandat de conseillère municipale à Vernier, en sus de celui de députée.

Complémentarité

D’autres, enfin, s’apprêtent à cumuler la députation avec un poste de conseiller administratif. C’est le cas du Vert Yvan Rochat à Vernier. Mais aussi de l’actuel maire de la Ville de Genève, Rémy Pagani. L’ayant déjà fait par le passé, l’élu d’Ensemble à Gauche juge que les deux tâches sont complémentaires. Le PLR Antoine Barde, maire d’Anières et député, est de cet avis. «Avoir les deux casquettes constitue une vraie plus-value dans la compréhension globale des sujets transversaux», souligne-t-il, ajoutant: «Je réévaluerai les choses en 2020, lors des prochaines municipales.»

C’est justement en argumentant sur le fait que leur mandat en cours arrive à échéance dans deux ans que les PS Carole-Anne Kast et Sandrine Salerno ont demandé une dérogation pour pouvoir siéger à la fois au Conseil administratif (d’Onex pour la première et de la Ville de Genève pour la seconde) et au Grand Conseil. La décision interviendra le 12 juin. (TDG)