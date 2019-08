Elles se battent aussi en duel

24 août dans «La Tribune de Genève», après l’annonce des prédications du dimanche, avec le sermon de M. Guillermet à Saint-Pierre à 8 heures, celui de M. Henry à la Madeleine à 8 heures et à 9 heures au temple des Pâquis, celui de M. Chalumeau; deux faits divers et des nouvelles de la Confédération suisse.

Au premier chapitre, un duel, ou combat singulier, qui a encore cours à cette époque. Une façon un peu brutale mais efficace de régler un litige ou une rivalité à la pointe de l’épée ou du canon. Et l’exercice n’est pas réservé aux hommes. Il fait parfois l’objet d’entrefilets dans les journaux, dont la «Julie». Elle rappelle d’abord un fameux combat en 1869 au bois de Boulogne entre «deux femmes du high-life parisien». Le choix des armes? Le fleuret démoucheté. «L’une d’elles s’était contentée de marquer son ennemie au visage.» Les affaires se corsent aux États-Unis, où «les dames américaines sont plus exigeantes». Pas moins de six duels ont eu lieu dans l’État de New York, le mois précédent, entre des jeunes filles, annonce une correspondance de New York. Et «La Tribune» d’avertir: le compte rendu de la dernière rencontre est très dramatique. Ainsi, les adversaires, Mlles Evelina Manson et Jenny Landshem étaient deux amies de pension qui avaient poursuivi plus tard leurs relations dans le monde. Une querelle de jeu motive ce duel, que l’article qualifie de «rencontre»: «L’arme était le revolver, et les adversaires devaient marcher l’une sur l’autre et échanger trois balles à la distance qui leur plairait.

Au cours de la rencontre, Mlle Evelina Manson tira d’abord deux balles et attendit. Alors Mlle Jenny Landshem avança de cinq pas, tira une première balle qui traversa le bras droit de son adversaire. Celle-ci poussa un cri de douleur et s’évanouit. La blessure nécessitera l’amputation du bras.» Charmant. Quant à la «Nouvelle manière de s’habiller à bon marché», elle provient de Paris. Deux jeunes gens d’une vingtaine d’années entrent chez une marchande de confection et se font habiller à neuf des pieds à la tête. «Une fois revêtus de leurs habits neufs et au moment de passer à la caisse, les deux jeunes gens saisirent leurs vieux effets et les lancèrent à la tête de la marchande qui tomba à la renverse. Tandis qu’elle se relevait et se débarrassait, nos deux hommes avaient gagné la porte et s’étaient enfuis à toutes jambes.» On imagine assez mal ce genre d’événements de nos jours.

Autrement, au Locle, annonce «Le Peuple», cité par «La Tribune»: «Il se produit un fait assez curieux: une grève des consommateurs de gaz d’éclairage.» Une tentative de diminution du prix «exorbitant» de 1 fr. 40 n’ayant eu aucun résultat auprès de l’administration de l’usine, les établissements publics et les magasins ont renoncé «à ce coûteux éclairage». Ils ont donc installé des lampes à pétrole, «qui remplacent avantageusement le gaz et ne consument même pas un demi-litre de pétrole pendant les plus longues veillées de l’hiver». Et, comme on est en Suisse, «une pétition doit être adressée au Conseil général pour demander que la convention actuelle pour l’éclairage public ne soit pas renouvelée avec les propriétaires de ladite usine». Au moins, le peuple a son mot à dire.