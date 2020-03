Elles imaginent de nouvelles synergies dans l’univers déco

Canapés, textiles, objets en bois ou en plastique recyclé: à première vue, Ici-Store, situé à deux pas de la nouvelle gare des Eaux-Vives, ressemble à un magasin de décoration traditionnel. Mais les fondatrices Lisa Novel et Clémentine Chometon ont imaginé un concept axé sur la créativité et leurs compétences respectives.

Avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, Lisa était employée dans le service informatique d’une ONG, tout en pratiquant la céramique à ses heures perdues. De son côté, Clémentine était active en tant qu’architecte d’intérieur indépendante, après avoir travaillé pour une importante structure de mobilier horloger. Leur association inédite a trouvé son public depuis l’ouverture de leur magasin en août 2019. «Des clients qui viennent pour découvrir notre boutique vont ensuite être intéressés par des services d’architecture d’intérieur ou des ateliers», souligne Lisa. La jeune femme propose en effet sa propre production d’objets en céramique au sein de la boutique, tout en animant deux fois par semaine des ateliers d’initiation à la discipline. «Cela m’a permis de revenir à un esprit plus créatif et de partager une vraie philosophie de vie.»

Clémentine réalise pour sa part une variété de travaux d’architecture d’intérieur, allant de la décoration au gros œuvre, qui s’accordent aux objets vendus dans la boutique. «L’idée, c’est de proposer des belles pièces avec des prix milieu de gamme et souvent faites à la main», souligne la trentenaire. Les deux entrepreneuses s’inspirent des références du design nordique comme Caravane ou Snowdrops Copenhagen pour composer leur sélection.

Elles avouent avoir encore «la tête dans le guidon» depuis le lancement de leur enseigne mais fourmillent d’idées pour pérenniser leur projet. Elles ont notamment lancé, depuis le mois de janvier, des apéros-ateliers organisés les jeudis soir et axés sur l’esprit do-it-yourself. «Nous y invitons aussi des intervenants externes comme le brodeur Vfelder, qui est venu montrer aux participants comment faire de la broderie sur t-shirt ou sur petite culotte!»

Sur Internet

www.ici-store.ch

www.facebook.com/ici.store.geneve

www.instagram.com/ici_store_geneve