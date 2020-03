Elle se plaint de harcèlement: licenciée

En 2012, la Commune de Chêne-Bougeries occupait la justice et la presse après une réorganisation et des licenciements litigieux. Une autre procédure, traduisant un climat peu serein au sein d’un service, se poursuit depuis des années.

Ce conflit, intervenu après une réorganisation en 2015, oppose une cadre, un collègue et la Commune. Après une plainte interne, l’ouverture d’une enquête et des recours, la plaignante a été licenciée en août 2019.

La relation entre les deux collègues s’est détériorée dès septembre 2015. L’employé, en conflit avec sa collègue, a demandé en vain l’intervention d’un médiateur. Par la suite, l’homme et six collègues lui adressent des reproches ayant trait à son travail et à son caractère.

Termes peu courtois

La situation est portée à la connaissance de membres du Conseil administratif. En 2017, l’employé écrit à sa collègue en termes peu courtois. Une réaction aux «incessantes remarques» de sa collègue, selon l’avocat de l’employé Me Robert Assaël.

L’Exécutif convoque le duo. La femme porte plainte pour harcèlement psychologique. En 2018, l’enquête administrative est ouverte. L’homme conteste tout mobbing. La dame se plaint ensuite que l’enquêtrice se soit égarée dans une quête malsaine sur sa personnalité.

«À l’écoute des parties et très respectueuse de leur droit d’être entendu, l’enquêtrice a fait un travail remarquable, rétorque Me Assaël. Approfondi et précis, son rapport de 43 pages en atteste.»

D’un autre avis, Me Ezio Tranini, avocat de l’employée, souligne «l’absence de toute formation en matière de mobbing de l’enquêtrice, qui s’est contentée de faire défiler des témoins sans procéder à une analyse des faits et des pièces du dossier et ne s’est appuyée sur aucun expert».

Harcèlement écarté

En décembre 2018, le rapport écarte le harcèlement. L’Exécutif en prend acte et conclut en 2019 que son employé a commis malgré tout commis une atteinte à la personnalité. Il envisage de le sanctionner. Le client de Me Assaël a aussitôt recouru: «La Chambre administrative lui a donné raison le 12 novembre 2019. Il n’y avait pas plus d’atteinte à la personnalité que de harcèlement.»

Les juges estiment que les deux parties ont manifesté une forme de tension, voire d’animosité: «Si les termes sont inadmissibles, il s’agit de propos isolés ne constituant pas à eux seuls une atteinte à la personnalité.»

Qu’à cela ne tienne, relève Me Assaël, «la Commune, jusqu’au-boutiste, a prononcé un blâme à l’encontre de mon client. Il a à nouveau recouru et la Chambre administrative lui a donné à nouveau raison et a annulé la sanction.»

En effet, le 25 février dernier, les juges concluent que la Commune a laissé s’envenimer une situation «qu’elle savait pénible pour toutes les personnes confrontées».

Citant l’enquêtrice, le récent arrêt note que les deux protagonistes ont demandé plusieurs fois des médiations «qui n’ont pas été prises en compte avec plus de sérieux par leur hiérarchie».

«Deux ans d’acharnement contre ma cliente»

Pour son avocat, Me Ezio Tranini, la cadre qui se trouve aujourd’hui licenciée s’est investie sans compter durant dix ans: «Elle a procédé à des réorganisations complexes, affronté des problèmes précédant son arrivée et était responsable d’une équipe qui fonctionnait bien. Tout a basculé avec un changement de législature en 2015. Elle a vécu deux ans d’acharnement à l’encontre de sa personnalité, ce que son médecin confirme, une négation de son rôle et un isolement professionnel.»

Aux yeux de Me Tranini, l’enquête qui aurait dû durer un mois a traîné près d’une année «malgré les alertes du médecin de ma mandante. L’enquête s’est résumée à un procès de la personnalité, avec comme corollaire la destruction professionnelle d’une personne.»

L’avocat souligne qu’elle n’a jamais eu le droit, malgré ses demandes, d’assister aux témoignages, «qui visaient à la décrédibiliser, et elle n’a jamais pu exercer son droit d’être entendue relativement aux témoignages contre sa personnalité». Il a donc saisi dans ce sens le Tribunal fédéral. À l’époque, relève Me Assaël, la conduite de la procédure a été fixée d’un commun accord avec les avocats: concernant précisément les auditions de témoins, il a été décidé que, vu le contexte des relations de travail existant entre pratiquement toutes les personnes à entendre et les parties à la procédure, seuls les avocats assisteraient aux audiences.

Me Tranini regrette que des employeurs publics, censés donner l’exemple, laissent, des années durant, s’envenimer les problèmes, pour licencier finalement celle qui a été atteinte dans sa santé: «Elle a été licenciée peu de semaines après que son employeur a reconnu qu’elle était atteinte dans sa santé, alors qu’elle reprenait son travail à plein temps: kafkaïen…»

«Très compétent et apprécié, mon client a été blanchi et rétabli dans son honneur», se félicite de son côté Me Assaël.

Le licenciement de l’employée est-il abusif? La justice, qui ne suspend pas le renvoi en attendant de trancher le fond, aura le dernier mot. Avocat de la Ville de Chêne-Bougeries, Me Thomas Barth indique «que la Commune ne souhaite faire aucun commentaire au sujet de procédures en cours, pas plus que concernant des décisions qui ne sont, elles non plus, pas définitives.»