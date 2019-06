Elle s’est battue pour le droit de vote des femmes

Née à Londres en 1904, Pearl Grobet-Secrétan est une enseignante, suffragiste et activiste politique socialiste.

En 1922, elle est diplômée d’une licence en lettres de l’Université de Londres. Dans ce milieu progressiste, elle s’initie aux luttes sociales ainsi qu’aux luttes pour les droits politiques des femmes. Elle s’installe ensuite aux États-Unis et obtient un Master à l’Université Columbia de New York. Enseignante de français au Sarah Lawrence College et au Packer Collegiate Institute, elle se marie avec Édouard Grobet et donne naissance à trois enfants.

Installée à Genève en 1947, Pearl Grobet-Secrétan milite au sein de l’Association suisse pour le suffrage féminin. Elle participe notamment à la campagne pour les votations populaires de 1959 lors de laquelle le droit de vote est refusé aux femmes par 66,9% des hommes suisses.

Famille-école

Vaud, Neuchâtel et Genève sont les seuls cantons à ne pas rejeter l’initiative. Dans la foulée, les deux premiers cantons adoptent le droit de vote pour les femmes aux niveaux communal et cantonal, Genève en 1960. Pearl Grobet-Secrétan se présente alors aux élections de 1961 comme candidate au Grand Conseil pour le Parti socialiste. Divorcée, elle doit se présenter sous l’appellation «Pearl Secrétan, divorcée Grobet», ce qui a pu lui porter préjudice. Elle n’est pas élue. Elle continue de militer pour l’obtention du suffrage féminin au niveau fédéral, droit obtenu en 1971 (à titre de comparaison, les femmes en Australie votent depuis 1901, en Russie depuis 1917, au Brésil depuis 1932). Pearl Grobet-Secrétan se mobilise également autour de questions liées à la pédagogie. Elle est membre fondatrice du mouvement Famille-école, qui œuvre pour que les associations de parents d’élèves soient reconnues comme des partenaires dans les débats concernant l’école.

Planning familial

Elle se bat aussi pour la création d’un planning familial à Genève. À la suite de ces mobilisations, le Centre d’information familiale et de régulation des naissances – un service public destiné à la lutte contre l’avortement par la diffusion de la contraception et à la promotion de la famille – est institué en 1965. Également très active dans la sphère internationale, Pearl Grobet-Secrétan est déléguée auprès des Nations Unies pour la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Elle prend en outre part à la troisième Conférence mondiale des femmes de Nairobi (1985) et participe aussi aux mobilisations contre l’apartheid en Afrique du Sud. Elle décède à Genève en 1988. (TDG)